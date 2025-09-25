Antena Meniu Search
Vremea de azi 25 septembrie. Temperaturi mai scăzute şi intensificări ale vântului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză actualizată, conform căreia joi, atât Bucureștiul, cât și județul Ilfov se vor afla sub Cod galben de vânt puternic, informează Agerpres.

la 25.09.2025 , 12:10
Astfel, joi, între între orele 10:00 și 21:00, în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral (zone din județele Tulcea și Constanța), vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 65 km/h.

Meteorologii au mai emis joi un Cod galben de intensificări ale vântului pentru județul Caraș-Severin, care va intra în vigoare în această seara la ora 21:00 și va fi valabil până vineri seara, la aceeași oră. În acest județ, vântul va avea intensificări cu viteze de 55 -65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80 - 100 km/h. Vântul va avea intensificări și pe litoral, iar rafalele vor atinge 50 - 65 km/h.

Potrivit ANM, până sâmbătă seara (27 septembrie), vântul va continua să aibă intensificări în județul Caraș-Severin, cu viteze la rafală de până la 60 - 65 km/h.

De asemenea, rămâne în vigoare până vineri seara, tot la ora 21:00, informarea privind răcirea accentuată a vremii și vânt puternic, ce vizează majoritatea regiunilor.

Meteorologii au anunțat că vremea se va răci accentuat în toată țara (temperaturi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente). Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40 -50 km/h.

