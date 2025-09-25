Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză actualizată, conform căreia joi, atât Bucureștiul, cât și județul Ilfov se vor afla sub Cod galben de vânt puternic, informează Agerpres.

Vremea de azi 25 septembrie. Temperaturi mai scăzute şi intensificări ale vântului - Shutterstock

Astfel, joi, între între orele 10:00 și 21:00, în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral (zone din județele Tulcea și Constanța), vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 65 km/h.

Meteorologii au mai emis joi un Cod galben de intensificări ale vântului pentru județul Caraș-Severin, care va intra în vigoare în această seara la ora 21:00 și va fi valabil până vineri seara, la aceeași oră. În acest județ, vântul va avea intensificări cu viteze de 55 -65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80 - 100 km/h. Vântul va avea intensificări și pe litoral, iar rafalele vor atinge 50 - 65 km/h.

Potrivit ANM, până sâmbătă seara (27 septembrie), vântul va continua să aibă intensificări în județul Caraș-Severin, cu viteze la rafală de până la 60 - 65 km/h.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, rămâne în vigoare până vineri seara, tot la ora 21:00, informarea privind răcirea accentuată a vremii și vânt puternic, ce vizează majoritatea regiunilor.

Meteorologii au anunțat că vremea se va răci accentuat în toată țara (temperaturi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente). Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40 -50 km/h.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să faceţi refinanţare cu dobândă fixă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰