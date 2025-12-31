Vremea de mâine 1 ianuarie. Ger dimineața de Anul Nou și temperaturi de până la -14 grade

Vremea de mâine 1 ianuarie în Bucureşti

În Cluj, vremea va fi ușor mai caldă față de ziua precedentă. Temperatura maximă va atinge -2 grade Celsius. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul va sufla mai slab comparativ cu ziua anterioară, cu viteze de până la 12 km/h.

Vremea de mâine 1 ianuarie la munte

Vremea va rămâne rece în zonele montane, cu ger resimțit dimineața, pe arii locale. Temporar, va ninge slab, iar în unele zone stratul de zăpadă va fi viscolit. Vântul se va intensifica treptat și va avea viteze ridicate în special seara și noaptea, mai ales la altitudini mari. În zona înaltă a Munților Apuseni și în jumătatea nordică a Carpaților Orientali, rafalele vor depăși 90-110 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea.