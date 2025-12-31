Vremea de mâine 1 ianuarie. Ger dimineața de Anul Nou și temperaturi de până la -14 grade
Noaptea dintre ani aduce temperaturi scăzute și ger în mai multe regiuni ale țării, iar vremea va rămâne rece și în prima zi din noul an. Sunt așteptate ninsori în vest, centru și la munte, rafale puternice de vânt în zonele montane înalte și risc de polei în vestul țării, în timp ce minimele vor coborî până la -14 grade Celsius.
La noapte, vremea va deveni rece, cu ger mai accentuat în centrul și estul țării, precum și în dealurile subcarpatice din sud. Cerul va fi variabil, însă sunt așteptate înnorări în vestul, nordul și centrul teritoriului. Ninsorile vor fi prezente în Banat, Maramureș și Crișana, pe arii extinse în Transilvania și în zonele montane, iar pe suprafețe restrânse și în Moldova. Vântul va slăbi treptat în majoritatea regiunilor de câmpie și deal, însă la munte, mai ales la altitudini mari, vor mai fi rafale puternice, de peste 70–80 km/h, care vor viscoli ninsoarea. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între -14 și -5 grade Celsius.
Vremea de mâine 1 ianuarie în ţară
Vremea va rămâne rece în cea mai mare parte a țării, cu ger resimțit dimineața, local, în centrul teritoriului și în dealurile subcarpatice din sud. Temperaturile maxime se vor situa între -5 și 5 grade Celsius, iar cele minime, în general, între -10 și 0 grade. Cerul va fi variabil, însă în vestul, nordul și centrul țării vor fi perioade cu înnorări. Temporar, va ninge slab în Maramureș, local în Banat, Crișana și în zonele montane, iar pe arii restrânse și în Transilvania. Spre sfârșitul intervalului, în Câmpia de Vest sunt așteptate precipitații mixte, care pot favoriza depuneri de polei. Vântul va începe să se intensifice la munte, cu viteze mai mari seara și noaptea, în special în zona înaltă a Munților Apuseni și în jumătatea nordică a Carpaților Orientali. Aici, rafalele pot depăși 90-110 km/h, viscolind zăpada. În restul țării, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în regiunile vestice și estice, unde rafalele vor atinge, în general, 40-60 km/h. Izolat, spre finalul intervalului, se va forma ceață.
Vremea de mâine 1 ianuarie în Bucureşti şi Cluj
În București, vremea va rămâne rece, mai ales dimineața și pe parcursul nopții. Cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine la începutul intervalului și spre finalul acestuia. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa între 2 și 3 grade Celsius, iar minima va coborî la valori cuprinse între -5 și -3 grade, ușor mai scăzute în zona preorășenească, unde pot ajunge până la -7 grade.
În Cluj, vremea va fi ușor mai caldă față de ziua precedentă. Temperatura maximă va atinge -2 grade Celsius. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul va sufla mai slab comparativ cu ziua anterioară, cu viteze de până la 12 km/h.
Vremea de mâine 1 ianuarie la munte
Vremea va rămâne rece în zonele montane, cu ger resimțit dimineața, pe arii locale. Temporar, va ninge slab, iar în unele zone stratul de zăpadă va fi viscolit. Vântul se va intensifica treptat și va avea viteze ridicate în special seara și noaptea, mai ales la altitudini mari. În zona înaltă a Munților Apuseni și în jumătatea nordică a Carpaților Orientali, rafalele vor depăși 90-110 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea.
