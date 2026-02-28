Vremea de mâine 1 martie. Se încălzește în toată țara. În unele zone, maxime și de 17 grade

Harta temperaturi

Vremea de mâine 1 martie în țară

Valorile termice se vor situa peste cele specifice datei. În regiunile intracarpatice cerul va fi mai mult senin ziua şi variabil noaptea şi pe alocuri se va forma ceaţã. În celelalte zone vor fi înnorãri şi local ceaţã, asociatã izolat cu depunere de chiciurã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 17 grade, iar cele minime între -11 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 6 grade în Dealurile de Vest. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.