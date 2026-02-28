Vremea de mâine 1 martie. Se încălzește în toată țara. În unele zone, maxime și de 17 grade
Vremea se va încălzi în toată țara, temperaturile se vor situa peste cele specifice datei. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 17 grade.
La noapte, în regiunile extracarpatice vor fi înnorãri temporare şi local se va forma ceaţã, asociatã izolat cu depunere de chiciurã. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin şi doar pe alocuri va fi ceaţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime se vor încadra între -14 grade în depresiunile din estul Transilvaniei unde va fi ger şi 5 grade în Dealurile de Vest.
Vremea de mâine 1 martie în țară
Valorile termice se vor situa peste cele specifice datei. În regiunile intracarpatice cerul va fi mai mult senin ziua şi variabil noaptea şi pe alocuri se va forma ceaţã. În celelalte zone vor fi înnorãri şi local ceaţã, asociatã izolat cu depunere de chiciurã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 17 grade, iar cele minime între -11 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 6 grade în Dealurile de Vest. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.
Vremea de mâine 1 martie în București și în Cluj
La noapte, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de -5...-2 grade.
Vremea se va încãlzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimã va fi de -4...-1 grad. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.
În Cluj, vremea se încălzește, temperaturile maxime vor urca la 12 grade.
Vremea de mâine 1 martie la munte
Cerul va fi senin ziua şi variabil noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Valorile termice se vor situa peste cele specifice datei.
