Vremea de mâine 10 decembrie. Va fi mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 8 şi 16 grade
Vremea rămâne în continuare mai caldă decât normalul perioadei. Sunt aşteptate ploi slabe sau burniţã. Iată prognoza meteo de mâine 10 decembrie.
La noapte, cerul va fi variabil, cu nebulozitatea joasã în cea mai mare parte a intevalului în nordul, centrul, estul şi local în zona joasã de relief din sudul ţãrii. Pe alocuri vor fi ploi slabe sau burniţã, trecãtor îndeosebi în Maramureş şi Moldova. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri cu precãdere în nordul Carpaţilor Orientali şi în Carpaţii de Curburã. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 şi 7 grade. Local în sudul ţãrii şi cu totul izolat în rest va fi ceaţã.
Vremea de mâine 10 decembrie în ţară
Valorile termice vor fi în continuare mai mari decât cele climatologic specifice datei. În regiunile extracarpatice va fi nebulozitate joasã în mare parte a intervalului şi local ceaţã asociatã pe alocuri, trecãtor cu ploi slabe sau burniţã. În restul teritoriului înnorãrile vor fi temporare, iar noaptea, cu precãdere în vest şi centru, pe alocuri se va forma ceaţã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri ziua în Carpaţii de Curburã. Temperaturile maxime se vor situa în general între 8 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 şi 6 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã la începutul intervalului, apoi va fi în creştere.
Vremea de mâine 10 decembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, va fi nebulozitate joasã în mare parte a intervalului şi mai ales spre sfârşitul acestuia condiţii de ceaţã posibil asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã se va situa în jurul valorii de 2 grade.
Dimineaţa şi noaptea va fi nebulozitatea joasã şi posibil ceaţã asociatã cu burniţã, iar în restul intervalului cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Valorile termice vor fi mai mari decât cele climatologic specifice datei, astfel maxima va fi de 9...10 grade, iar cea minimã de 2...3 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere.
În Cluj, vremea se mai încălzeşte, iar cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va fi de 8 grade.
Vremea de mâine 10 decembrie la munte
Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare ziua, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în zona Carpaţilor de Curburã. Regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele climatologic specifice datei.
