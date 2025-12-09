Vremea de mâine 10 decembrie. Va fi mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 8 şi 16 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 10 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, va fi nebulozitate joasã în mare parte a intervalului şi mai ales spre sfârşitul acestuia condiţii de ceaţã posibil asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã se va situa în jurul valorii de 2 grade.

Dimineaţa şi noaptea va fi nebulozitatea joasã şi posibil ceaţã asociatã cu burniţã, iar în restul intervalului cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Valorile termice vor fi mai mari decât cele climatologic specifice datei, astfel maxima va fi de 9...10 grade, iar cea minimã de 2...3 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte, iar cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va fi de 8 grade.