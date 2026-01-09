Vremea de mâine 10 ianuarie. Valul de ger persistă în nordul ţării, precipitaţii în sud. Maxime de 10 grade

Vremea de mâine 10 ianuarie în Bucureşti

În Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor fi de -2 grade, iar minima nopţii va coborî până la -9 grade. Vântul va sufla slab, iar şansele de precipitaţii sunt slabe.

Vremea de mâine 10 ianuarie la munte

La munte, vremea se menține rece, cu ninsori izolate la altitudini mari și ninsori slabe în rest. Vântul va sufla moderat spre puternic la altitudini de peste 1.500 de metri.