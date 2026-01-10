Ziua de 11 ianuarie aduce temperaturi deosebit de scăzute în toată țara, cu valori ce coboară local sub -15 grade. Ninsorile vor continua în mai multe regiuni, iar vântul va viscoli zăpada în sud-est și la munte. Bucureștiul și Clujul vor fi sub influența unui val de aer rece, iar la munte condițiile devin tot mai severe. Vremea devine o provocare pentru șoferi și autorități.

Vremea de mâine 11 ianuarie. Valul de ger se intensifică în toată ţara. Maxime de 0 grade

În noaptea ce urmează, în jumătatea nordică a țării, vremea va fi deosebit de rece, local chiar geroasă, în timp ce în restul regiunilor minimele se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, cu precipitații local însemnate cantitativ (15...20 l/mp), predominant sub formă de ninsoare în sud și sud-est, unde se va depune un strat de zăpadă de 10...15 cm. În centrul, nordul țării și la munte, ninsorile vor fi slabe cantitativ.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și sudul Moldovei, iar spre finalul intervalului și în sud-vestul Olteniei, cu rafale de 40...50 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -15 și -1 grad Celsius. Izolat se va semnala ceață cu depuneri de chiciură.