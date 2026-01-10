Vremea de mâine 11 ianuarie. Valul de ger se intensifică în toată ţara. Maxime de 0 grade
Ziua de 11 ianuarie aduce temperaturi deosebit de scăzute în toată țara, cu valori ce coboară local sub -15 grade. Ninsorile vor continua în mai multe regiuni, iar vântul va viscoli zăpada în sud-est și la munte. Bucureștiul și Clujul vor fi sub influența unui val de aer rece, iar la munte condițiile devin tot mai severe. Vremea devine o provocare pentru șoferi și autorități.
În noaptea ce urmează, în jumătatea nordică a țării, vremea va fi deosebit de rece, local chiar geroasă, în timp ce în restul regiunilor minimele se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, cu precipitații local însemnate cantitativ (15...20 l/mp), predominant sub formă de ninsoare în sud și sud-est, unde se va depune un strat de zăpadă de 10...15 cm. În centrul, nordul țării și la munte, ninsorile vor fi slabe cantitativ.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și sudul Moldovei, iar spre finalul intervalului și în sud-vestul Olteniei, cu rafale de 40...50 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -15 și -1 grad Celsius. Izolat se va semnala ceață cu depuneri de chiciură.
Vremea pe 11 ianuarie în țară
Pe parcursul zilei de 11 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi negative accentuate, local geroase dimineața și noaptea în jumătatea nordică și izolat în celelalte regiuni. Cerul va fi mai mult noros, cu ninsori slabe în Maramureș și Transilvania, local în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia, iar pe alocuri și în restul teritoriului.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud-vest și pe litoral, unde rafalele vor atinge 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -11 și 0 grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Minimele vor varia între -15 și -6 grade. Pe alocuri se va forma ceață asociată cu depunere de chiciură.
Vremea pe 11 ianuarie în București și Cluj-Napoca
În București, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros, va ninge slab, iar stratul de zăpadă se va îngroșa cu 2...4 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima zilei va fi de -4...-3 grade Celsius, iar minima de -6...-5 grade.
La Cluj-Napoca, cerul va rămâne parțial noros. Vântul va sufla slab, iar șansele de precipitații sunt reduse. Temperatura maximă nu va depăși -3 grade Celsius.
Vremea la munte pe 11 ianuarie
La munte, vremea se menține rece. Cerul va fi mai mult noros, cu ninsori slabe cantitativ. Vântul va sufla moderat, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 60...70 km/h, determinând viscolirea ninsorii.
