Vremea de mâine 12 ianuarie. Ger în aproape toată țara, ninsori slabe și viscol la munte. Maxime de 0 grade

Vremea de mâine 12 ianuarie în ţară

Vremea va rămâne deosebit de rece, cu ger dimineața local în jumătatea nordică și izolat în restul teritoriului, iar noaptea în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între -10 și 0 grade, iar cele minime între -19 și -9 grade, ușor mai ridicate în extremitatea de sud-vest, pe litoral și în deltă, unde valorile vor fi de -7...-5 grade. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și sud-estice, iar în restul zonelor vor predomina înnorările. Temporar va ninge slab în nord și centru, iar noaptea, pe alocuri, mai ales în vest și nord. În Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un nou strat de zăpadă, de 3...7 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în vestul și sudul Olteniei și, izolat, în celelalte regiuni, atingând viteze de 40...50 km/h. Pe arii restrânse se va semnala ceață cu depuneri de chiciură.

Vremea de mâine 12 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, vremea va fi deosebit de rece, cu ger în cursul nopții. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ -2 grade, iar cea minimă se va încadra între -13 și -9 grade.