Vremea de mâine 12 ianuarie. Ger în aproape toată țara, ninsori slabe și viscol la munte. Maxime de 0 grade
Vremea se menține deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi maxime ce nu vor depăși 0 grade și minime care vor coborî până la -19 grade în zonele cele mai friguroase. Gerul va fi resimțit mai intens în nordul și centrul țării, dar și izolat în sud. Pe timpul nopții, frigul se va accentua și mai mult, acoperind aproape întreg teritoriul. Cerul va fi variabil în sud și sud-est, în timp ce în celelalte regiuni sunt așteptate înnorări și ninsori slabe. La munte, vântul va viscoli zăpada, mai ales în zonele înalte din Carpații Orientali și Meridionali.
La noapte, vremea va fi deosebit de rece, local geroasă în jumătatea nordică a țării, în dealurile subcarpatice din sud și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între -14 și -6 grade. Cerul va fi mai mult noros în nord-vest și centru, iar în restul teritoriului, temporar noros. Va ninge în Maramureș și în zona Carpaților Orientali, unde se va depune un nou strat de zăpadă de 5...8 cm. Ninsoare temporară va fi și în celelalte zone montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Crișana și Banat și izolat în Muntenia și nordul Moldovei, unde se va depune un strat de 1...4 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale în sud-vest și pe litoral (40...50 km/h), dar și la munte, în special în Carpații Orientali și de Curbură, unde la altitudini mari rafalele vor atinge 60...80 km/h, viscolind ninsoarea. Izolat, se va forma ceață asociată cu depuneri de chiciură.
Vremea de mâine 12 ianuarie în ţară
Vremea va rămâne deosebit de rece, cu ger dimineața local în jumătatea nordică și izolat în restul teritoriului, iar noaptea în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între -10 și 0 grade, iar cele minime între -19 și -9 grade, ușor mai ridicate în extremitatea de sud-vest, pe litoral și în deltă, unde valorile vor fi de -7...-5 grade. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și sud-estice, iar în restul zonelor vor predomina înnorările. Temporar va ninge slab în nord și centru, iar noaptea, pe alocuri, mai ales în vest și nord. În Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un nou strat de zăpadă, de 3...7 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în vestul și sudul Olteniei și, izolat, în celelalte regiuni, atingând viteze de 40...50 km/h. Pe arii restrânse se va semnala ceață cu depuneri de chiciură.
Vremea de mâine 12 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj
În Bucureşti, vremea va fi deosebit de rece, cu ger în cursul nopții. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ -2 grade, iar cea minimă se va încadra între -13 și -9 grade.
La Cluj-Napoca, este în vigoare un cod galben de ger, valabil până la ora 10:00. Temperatura maximă va urca până la -5 grade, iar minima va coborî până la -17 grade. Sunt șanse reduse de precipitații, iar vântul va sufla slab.
Vremea de mâine 12 ianuarie la munte
Cerul va fi mai mult noros, iar temporar va ninge slab, local, în zona montană. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în Carpații Orientali și Meridionali, în special în zonele înalte, unde rafalele vor atinge 70...80 km/h, viscolind zăpada.
