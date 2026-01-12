Vremea de mâine 13 ianuarie. Val de aer polar și temperaturi extrem de scăzute. Unde se ating -19 °C

Vremea la noapte

Vremea de mâine 13 ianuarie în ţară

Vremea va fi deosebit de rece în nord și centru, geroasă dimineața în cea mai mare parte a țării, iar noaptea în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și în zona de munte. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -9 și 2 grade, iar cele minime între -13 și -6 grade, cu valori local mai ridicate în extremitatea de sud-vest a teritoriului, unde vor ajunge spre 1…3 grade. Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde, mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții, va ninge temporar și se va depune strat nou de zăpadă, în general de 2…8 cm. În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local, stratul de zăpadă va ajunge la 10…15 cm.

În sud și est, înnorările vor fi temporare, iar ninsori slabe se vor semnala pe arii relativ extinse în Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Dobrogea și Moldova. În Banat și Oltenia, mai ales spre seară și pe timpul nopții, ninsorile se vor transforma pe alocuri în lapoviță și ploaie, cu depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali, unde rafalele vor atinge 70-80 km/h, viscolind zăpada. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață, asociată cu chiciură, ceea ce poate îngreuna condițiile de trafic.