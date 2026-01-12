Vremea de mâine 13 ianuarie. Val de aer polar și temperaturi extrem de scăzute. Unde se ating -19 °C
România intră sub influența unui val de aer polar, cu ger accentuat în aproape toată țara, ninsori pe arii restrânse și vânt puternic la munte, unde zăpada va fi viscolită. Meteorologii anunță temperaturi care vor coborî până la -19 grade, ceață și chiciură în mai multe regiuni, iar condițiile de trafic pot deveni dificile, mai ales în zonele montane și în regiunile intracarpatice.
La noapte, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a teritoriului. Temperaturile minime se vor situa, în general, între -19 și -7 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în Transilvania și în zonele de munte. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări și ninsori slabe pe arii restrânse. În prima parte a nopții, acestea vor fi prezente în Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei, urmând ca ulterior să se semnaleze local și în Banat și Crișana. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare în Carpații Orientali și Carpații Meridionali, mai ales la altitudini mari. În zonele înalte, rafalele vor atinge 70–80 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Pe arii restrânse, se va forma ceață, asociată cu depuneri de chiciură, ceea ce poate îngreuna condițiile de deplasare, în special pe drumurile montane.
Vremea de mâine 13 ianuarie în ţară
Vremea va fi deosebit de rece în nord și centru, geroasă dimineața în cea mai mare parte a țării, iar noaptea în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și în zona de munte. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -9 și 2 grade, iar cele minime între -13 și -6 grade, cu valori local mai ridicate în extremitatea de sud-vest a teritoriului, unde vor ajunge spre 1…3 grade. Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde, mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții, va ninge temporar și se va depune strat nou de zăpadă, în general de 2…8 cm. În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local, stratul de zăpadă va ajunge la 10…15 cm.
În sud și est, înnorările vor fi temporare, iar ninsori slabe se vor semnala pe arii relativ extinse în Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Dobrogea și Moldova. În Banat și Oltenia, mai ales spre seară și pe timpul nopții, ninsorile se vor transforma pe alocuri în lapoviță și ploaie, cu depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali, unde rafalele vor atinge 70-80 km/h, viscolind zăpada. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață, asociată cu chiciură, ceea ce poate îngreuna condițiile de trafic.
Vremea de mâine 13 ianuarie în Bucureşti şi Cluj
În București, vremea va rămâne deosebit de rece, cu ger accentuat dimineața. Cerul va fi temporar noros, iar mai ales după-amiaza și seara sunt așteptate ninsori slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între -4 și -2 grade, iar minima va coborî la -8…-7 grade. Spre sfârșitul nopții, vor fi condiții de ceață și chiciură.
În Cluj, vremea de mâine va fi similară cu cea de astăzi, cu temperaturi maxime de -8 grade Celsius. Ploaia revine în zonă, iar cantitatea de precipitații estimată este de 4 mm, potrivit prognozei meteo.
Vremea de mâine 13 ianuarie la munte
Vremea va fi rece la munte, deosebit de rece în nord și centru, cu ger accentuat dimineața în zonele montane. Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde, mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții, va ninge temporar și se va depune strat nou de zăpadă, în general de 2…8 cm. În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local, cantitatea de zăpadă va fi mai însemnată, stratul nou depus urmând să ajungă la 10…15 cm. Vântul va sufla temporar cu intensificări în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali, unde rafalele vor atinge 70-80 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea.
