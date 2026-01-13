După o noapte cu temperaturi foarte scăzute, vremea de mâine rămâne dominată de frig, dar aduce și ninsori locale, strat nou de zăpadă la munte și episoade de vânt puternic în zonele înalte. Regiunile intracarpatice și masivele montane vor fi cele mai afectate, în timp ce în sud și est fenomenele vor fi mai slabe, dar cu risc de ceață și chiciură.

- Vremea de mâine 14 ianuarie. Episodul de ger persistă, strat nou de zăpadă la munte. Maxime de 2 °C

Noaptea aduce ger în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între -19 și -7 grade Celsius. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în Transilvania și în zonele montane. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare. Ninsori slabe, pe arii restrânse, sunt posibile în prima parte a nopții în Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, iar spre finalul nopții și în Banat și Crișana. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, mai ales în Carpații Orientali și Carpații Meridionali, unde rafalele pot atinge 70-80 km/h, viscolind zăpada în zonele înalte. Izolat, se va semnala ceață, asociată cu depuneri de chiciură, ceea ce poate crea condiții dificile de trafic.

Vremea de mâine 14 ianuarie în ţară

Vremea rămâne rece în toată țara, iar în nord și centru va fi deosebit de rece. Gerul se va face simțit dimineața în cea mai mare parte a teritoriului, iar noaptea în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Moldovei și în zonele montane. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -9 și 2 grade Celsius, iar cele minime între -13 și -6 grade, cu valori ușor mai ridicate în extremitatea de sud-vest, unde se pot atinge 1-3 grade. Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde, mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții, va ninge temporar, cu depunerea unui strat nou de zăpadă de 2-8 cm. În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local, stratul de zăpadă poate ajunge la 10–15 cm. În sud și est, înnorările vor fi temporare. Ninsori slabe sunt așteptate pe arii mai extinse în Oltenia, local în Muntenia și izolat în Dobrogea și Moldova. Dimineața și noaptea, izolat, se va semnala ceață, asociată cu depuneri de chiciură.

Vremea de mâine 14 ianuarie în Bucureşti şi Cluj

Vremea rămâne deosebit de rece, cu ger accentuat dimineața. Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și seara sunt așteptate ninsori slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa între -4 și -2 grade Celsius, iar minima va coborî până la -8…-7 grade. Spre sfârșitul nopții, izolat, vor fi condiții de ceață și chiciură.

La Cluj, vremea va fi mai caldă decât astăzi, cu temperaturi care vor ajunge până la -2 grade Celsius. Sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, însă în cantități mai reduse comparativ cu ziua precedentă.

Vremea de mâine 14 ianuarie la munte

La munte, cerul va fi mai mult noros, cu ninsori temporare, mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții. Se va depune strat nou de zăpadă, în general de 2-8 cm, iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local, de 10-15 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali, unde rafalele pot atinge 70-80 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea.

