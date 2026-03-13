Vremea de mâine 14 martie. Va fi cald în cea mai mare parte a țării. Maxime, între 10 și 18 grade

Vremea va fi în continuare frumoasă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 şi 18 grade. Iată prognoza meteo de mâine 14 martie. 

de Redactia Observator

la 13.03.2026 , 16:40
Harta temperaturi România

La noapte, cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasã sau ceaţã local în sudul şi estul ţãrii. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în sudul Banatului (viteze de 50...60 km/h şi izolat de 65...70 km/h), precum şi în nordul Moldovei, pe arii restrânse în Transilvania şi pe crestele Carpaţilor Meridionali (rafale în general de 40...45 km/h şi la altitudini mari la munte de 60...80 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între -8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 8 grade în Dealurile de Vest.

Vremea de mâine 14 martie în țară

Vremea va fi în continuare în general mult mai caldã decât în mod normal pentru aceastã perioadã. Cerul va fi variabil, însã dimineaţa şi noaptea local vor fi nori joşi sau ceaţã în sud şi est. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în sudul Banatului (viteze de 50...60 km/h şi izolat de 65...70 km/h), precum şi în nordul Moldovei, pe arii restrânse în Transilvania şi pe crestele Carpaţilor Meridionali (rafale în general de 40...45 km/h şi la altitudini mari la munte de 60...80 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 şi 18 grade, iar cele minime se vor situa de la -7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei pânã la 7 grade în Dealurile de Vest.

Vremea de mâine 14 martie în București și Cluj

Cerul va fi mai mult senin, exceptând sfârşitul intervalului, când se va putea forma nebulozitate joasã sau ceaţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de -1...2 grade.

Valorile termice vor scãdea uşor. Cerul va fi variabil şi îndeosebi în a doua parte a nopţii se va forma nebulozitatea joasã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minime va fi de 0...2 grade.

În Cluj, vremea va fi în continuare caldă, maximele zilei vor urca între 13 și 14 grade. 

Vremea de mâine 14 martie la munte

Vremea va fi în continuare în general frumoasã şi mult mai caldã decât în mod normal pentru aceastã perioadã. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri pe crestele Carpaţilor Meridionali şi în Munţii Banatului (rafale în general de 40...45 km/h şi la altitudini mari la de 60...80 km/h).

Redactia Observator

Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală!
Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală!
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice?
