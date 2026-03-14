Vremea de mâine 15 martie. Va fi în continuare cald în cea mai mare parte a ţării. Maxime şi de 17 grade

Vremea continuă să se menţină frumoasă în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi mai mult senin. Maximele zilei se vor încadra între 9 şi 17 grade.

La noapte, local în zonele joase de relief din sudul şi estul ţãrii îndeosebi din a doua parte a nopţii va fi nebulozitate joasã sau ceaţã, şi cu totul izolat posibil burniţã. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în sudul Banatului (viteze de 50...60 km/h şi izolat de 65...70 km/h), precum şi pe crestele Carpaţilor Meridionali şi în Munţii Banatului (rafalele vor fi de 60...80 km/h). Temperaturile minime se vor situa de la -9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei pânã la 6...7 grade în Dealurile de Vest.

Vremea de mâine 15 martie în ţară

Vremea se va menţine frumoasã şi mai caldã decât în mod normal pentru aceastã datã în regiunile intracarpatice, unde cerul va fi mai mult senin. În restul zonelor, regimul termic va fi caracterizat de valori în general apropiate de mediile multianuale, iar cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasã sau ceaţã, local în primele ore ale zilei şi pe alocuri noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri ziua în sudul Banatului (viteze în general de 50...60 km/h) şi pe arii restrânse în Transilvania şi nord-estul Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 şi 17 grade, cu cele mai mari valori în vest şi nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între -8 şi 5 grade.

Vremea de mâine 15 martie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, însã spre sfârşitul intervalului vor fi nori joşi sau ceaţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 1...2 grade.

Regimul termic va fi caracterizat de valori în jurul celor normale datei. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasã sau ceaţã la începutul intervalului. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 11...12 grade, iar cea minimã de -1...1 grad.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, însă temperaturile vor fi în continuare ridicate. Maxima zilei va fi de 12 grade.

Vremea de mâine 15 martie la munte

Vremea va fi predominant frumoasã. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri ziua în Munţii Banatului. Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru mijlocul lunii martie în masivele vestice, iar în rest, vor fi apropiate de mediile multianuale specifice perioadei.

