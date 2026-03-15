Vremea de mâine 16 martie. Dimineţi şi seri răcoroase. Maximele zilei, între 9 şi 17 grade
Vremea va fi uşor mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Temperaturile maxime vor urca până la 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 şi 5 grade.
La noapte, cerul va fi mai mult senin, exceptând regiunile sudice şi estice, unde pe alocuri va fi nebulozitate joasã sau ceaţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -8 şi 5 grade.
Vremea de mâine 16 martie în ţară
Regimul termic va fi caracterizat de valori uşor mai ridicate decât cele specifice datei. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorãri în regiunile extracarpatice. Trecãtor, ziua, în zona Carpaţilor Meridionali, la altitudini mari, vor fi posibile precipitaţii slabe mixte, iar noaptea, izolat va ploua slab în Banat şi Crişana. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 9...10 grade pe litoral şi 17 grade în regiunile vestice şi nord-vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 şi 5 grade, mai scãzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -8 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe spaţii mici, se va forma ceaţã.
Vremea de mâine 16 martie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de -1...1 grad.
Vremea va fi în general frumoasã, iar regimul termic caracterizat de valori uşor mai ridicate decât cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimã va fi de -1...2 grade.
În Cluj, vremea continuă să fie frumoasă, cu maximă de 12 grade.
Vremea de mâine 16 martie la munte
Regimul termic va fi caracterizat de valori comparabile cu cele din intervalul anterior. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorãri pe parcursul zilei când trecãtor, în Carpaţii Meridionali, mai ales la altitudini mari, vor fi posibile precipitaţii slabe mixte. Vântul va sufla slab şi moderat.
