Vremea de mâine 17 aprilie. Ploi, furtuni și grindină în mai multe regiuni din țară

Vremea se schimbă în următoarele ore, iar instabilitatea atmosferică va aduce ploi, descărcări electrice și chiar grindină în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile rămân însă relativ ridicate pentru această perioadă, în timp ce vântul va avea intensificări, mai ales la munte și în estul țării.

Vremea devine instabilă în următoarele ore, mai ales în centrul, sudul și estul țării, unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. Episoadele de ploaie vor fi mai frecvente din a doua parte a zilei și până la începutul nopții, cu risc mai ridicat în Oltenia, nordul și vestul Munteniei, sud-estul Transilvaniei și sudul Moldovei.

În vestul și nord-vestul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat și vor fi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei în vest, iar noaptea mai ales în est și sud-est, unde rafalele pot atinge 40–50 km/h. În zona montană înaltă, vântul va sufla mai tare, cu rafale de până la 60–70 km/h. Temperaturile maxime vor fi ușor mai scăzute în centru și nord-est, cu valori între 13 și 24 de grade, iar minimele se vor încadra între 2 și 9 grade. Izolat, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

Vremea de mâine, 17 aprilie, în ţară

Articolul continuă după reclamă

Instabilitatea atmosferică se va accentua în mai multe regiuni, cu perioade de înnorări și averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Cele mai afectate zone vor fi Oltenia, Muntenia, sud-estul Transilvaniei și sudul Moldovei, unde sunt posibile și cantități mai însemnate de precipitații și grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi izolate.

Vântul va avea intensificări temporare, în special în est, sud-est și la munte. Temperaturile maxime vor varia între 13 și 24 de grade, iar cele minime între 2 și 9 grade. Dimineața și noaptea, în unele zone se va semnala ceață.