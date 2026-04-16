Vremea de mâine 17 aprilie. Ploi, furtuni și grindină în mai multe regiuni din țară

Vremea se schimbă în următoarele ore, iar instabilitatea atmosferică va aduce ploi, descărcări electrice și chiar grindină în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile rămân însă relativ ridicate pentru această perioadă, în timp ce vântul va avea intensificări, mai ales la munte și în estul țării.

de Larisa Andreescu

la 16.04.2026 , 13:59
Vremea devine instabilă în următoarele ore, mai ales în centrul, sudul și estul țării, unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. Episoadele de ploaie vor fi mai frecvente din a doua parte a zilei și până la începutul nopții, cu risc mai ridicat în Oltenia, nordul și vestul Munteniei, sud-estul Transilvaniei și sudul Moldovei. 

În vestul și nord-vestul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat și vor fi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei în vest, iar noaptea mai ales în est și sud-est, unde rafalele pot atinge 40–50 km/h. În zona montană înaltă, vântul va sufla mai tare, cu rafale de până la 60–70 km/h. Temperaturile maxime vor fi ușor mai scăzute în centru și nord-est, cu valori între 13 și 24 de grade, iar minimele se vor încadra între 2 și 9 grade. Izolat, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

Vremea de mâine, 17 aprilie, în ţară

Instabilitatea atmosferică se va accentua în mai multe regiuni, cu perioade de înnorări și averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Cele mai afectate zone vor fi Oltenia, Muntenia, sud-estul Transilvaniei și sudul Moldovei, unde sunt posibile și cantități mai însemnate de precipitații și grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi izolate.

Vântul va avea intensificări temporare, în special în est, sud-est și la munte. Temperaturile maxime vor varia între 13 și 24 de grade, iar cele minime între 2 și 9 grade. Dimineața și noaptea, în unele zone se va semnala ceață.

Vremea de mâine, 17 aprilie, în București

În Capitală, cerul va fi variabil pe parcursul zilei, dar seara și noaptea vor apărea înnorări accentuate, însoțite de averse și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări spre finalul intervalului. Temperatura maximă va fi de 20–21 de grade, iar cea minimă între 7 și 9 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea va fi instabilă, cu înnorări temporare și averse, mai ales după-amiaza și seara. În zonele înalte, precipitațiile pot fi și sub formă de lapoviță sau ninsoare. Vântul va avea intensificări, cu rafale ce pot ajunge la 60–70 km/h.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

