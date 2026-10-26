Meteorologii anunţă că vremea va intra într-un proces de răcire în întreaga ţară la începutul lunii noiembrie, după câteva zile cu temperaturi încă apropiate de normalul perioadei.

Temperaturile scad până la -5 grade și apar primele ninsori. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni - Shutterstock

Minimele vor coborî până la -2 grade în Transilvania și în jurul valorii de -5 grade la munte, unde sunt așteptate inclusiv lapoviță și ninsoare, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie pentru intervalul 26 octombrie - 8 noiembrie.

Transilvania: minime de până la -2 grade

În Transilvania, primele două zile ale intervalului vor fi reci pentru această perioadă, cu maxime medii de aproximativ 12 grade. Temperaturile vor crește apoi ușor, până la 14 grade în 28 și 29 octombrie.

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Din 30 octombrie însă, tendința generală va fi de răcire, iar spre finalul perioadei analizate media maximelor va coborî până la numai 8 grade.

Nopțile vor deveni, la rândul lor, tot mai reci. După valori de 5-6 grade în 30 și 31 octombrie, o masă de aer rece va determina scăderea minimelor spre medii regionale cuprinse între -2 și 0 grade.

Ploile vor fi mai extinse pe 26 octombrie, iar ulterior vor apărea doar local.

La munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare

Răcirea va fi și mai evidentă în zonele montane. Temperaturile maxime medii vor porni de la 5-6 grade, vor ajunge la 7-8 grade în 28 și 29 octombrie, după care vor scădea treptat.

În prima săptămână din noiembrie, maximele caracteristice zonei montane vor fi de numai aproximativ 2 grade.

După 1 noiembrie, temperaturile nocturne vor deveni predominant negative, iar în cele mai reci nopți media minimelor pentru întreaga zonă montană va coborî spre -5 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în 27 și 28 octombrie, dar și între 31 octombrie și 3 noiembrie. Acestea se vor putea manifesta sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

Moldova: vreme mai rece decât normalul perioadei

În Moldova, maximele vor ajunge la aproximativ 17 grade la începutul intervalului, pentru ca între 27 și 31 octombrie să se situeze, în medie, la 13-14 grade.

Schimbarea mai importantă vine în noiembrie. De la aproximativ 11 grade pe 1 noiembrie, maximele vor coborî spre numai 7-8 grade după data de 4 noiembrie.

Minimele, inițial de 6-8 grade, vor scădea până la 0-2 grade.

Meteorologii estimează astfel o trecere de la temperaturi apropiate de normalul climatologic la sfârșitul lunii octombrie la o vreme mai rece decât normalul perioadei la început de noiembrie. Sunt prognozate ploi, iar pe fondul răcirii sunt posibile și precipitații mixte.

Ploi în Dobrogea și Muntenia

În Dobrogea, prima zi va aduce maxime medii de 18-19 grade, însă acestea vor coborî la 14-16 grade în perioada 27-31 octombrie.

După 4 noiembrie, maximele vor ajunge la numai 10-11 grade, iar spre finalul intervalului nopțile vor avea temperaturi medii de 3-4 grade.

Ploile sunt prognozate între 27 și 31 octombrie, iar în 28 octombrie se pot acumula cantități însemnate de apă. Un nou interval cu probabilitate mai ridicată de ploaie este estimat după 3 noiembrie.

O evoluție asemănătoare este prognozată în Muntenia. Maximele vor scădea de la 17-18 grade la începutul perioadei până spre 10 grade între 4 și 8 noiembrie. Minimele vor coborî de la 8-9 grade în prima săptămână la numai 1-2 grade în cea de-a doua.

Și aici, 28 octombrie poate aduce cantități mai importante de apă.

Temperaturile scad și în vestul țării

În Banat, maximele vor oscila inițial între 14 și 16 grade, iar după 1 noiembrie vor intra într-un proces de scădere, până spre 10 grade. Minimele vor ajunge la aproximativ 2 grade pe 8 noiembrie. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în primele două zile.

În Crișana, după maxime de aproximativ 16 grade în 27 și 28 octombrie, temperaturile vor scădea treptat până spre 10 grade. Spre sfârșitul intervalului, media minimelor va ajunge în jurul valorii de 0 grade. Pe 26 octombrie va ploua pe arii extinse, după care precipitațiile vor fi în general trecătoare și izolate.

În Oltenia, sfârșitul lunii octombrie va aduce temperaturi apropiate de normal, cu maxime de 14-16 grade și minime de 6-8 grade. După 3 noiembrie, maximele vor coborî spre 10 grade, iar minimele spre 2-3 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată pe 27 și 28 octombrie și din nou între 31 octombrie și 3 noiembrie.

Tendința generală indicată de prognoza pentru următoarele două săptămâni este, astfel, de răcire odată cu intrarea în luna noiembrie, cu nopți apropiate de pragul înghețului în mai multe regiuni și temperaturi negative în Transilvania și în zonele montane.