Vremea de mâine 19 octombrie. Frig, ploi şi ninsori în mai multe regiuni ale ţării. Unde vor fi 22 de grade

Vremea continuă să se răcească în mai multe regiuni ale ţării, iar ploile şi vântul puternic vor crea probleme în special în Moldova şi Dobrogea. La munte, iarna începe să-şi facă simţită prezenţa, cu ninsori la altitudini mari şi un strat de zăpadă care poate ajunge la 25 cm în masivele Bucegi şi Făgăraş. Rafalele de vânt vor atinge 90 km/h pe creste, în timp ce temperaturile maxime la nivelul ţării vor varia între 9 şi 22 de grade

Vremea la noapte

La noapte, cerul va avea înnorări în jumătatea estică a țării și va fi variabil în rest. Va ploua în Moldova, cea mai mare parte a Dobrogei, local în Muntenia și în jumătatea de est a Transilvaniei. Cantitățile de apă vor fi de 2...8 l/mp și izolat de peste 15...25 l/mp. La altitudini mari, în general de peste 2000 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și cu precădere în estul Carpaților Meridionali (masivele Bucegi și Făgăraș) se va depune strat de zăpadă de 10...15 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Moldova și local în Dobrogea cu viteze de 50...70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70...90 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 5 și 13 grade, cu cele mai mari valori pe litoral.Pe alocuri se va forma ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 19 octombrie în ţară

În nordul, centrul, estul și sud-estul țării vremea va fi predominant închisă și valorile termice se vor situa sub cele specifice datei. Temporar va ploua în Moldova, Dobrogea, local în Muntenia, Transilvania și în Maramureș. Cantitățile de apă vor fi de 2...10 l/mp și izolat de peste 20...30 l/mp. La altitudini mari, în general de peste 2000 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și cu precădere în estul Carpaților Meridionali (masivele Bucegi și Făgăraș) se va mai depune strat de zăpadă de 5...10 cm. În restul teritoriului valorile termice vor fi apropiate de cele normale perioadei, vor fi înnorări temporare și doar pe spații mici va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Moldova și Dobrogea (rafale de 50...70 km/h), local în sudul Banatului, vestul Olteniei și nord-estul Munteniei (viteze de 40...45 km/h), iar la munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură rafalele vor atinge 70...90 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 22 de grade, cu cele mai mari valori în Oltenia și sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 și 12 grade. Pe arii restrânse va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 19 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei, cu o maximă de 18...19 grade și minima de 8...10 grade. Cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab (2...5 l/mp și izolat peste 8 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Presiunea atmosferică va fi în creștere ușoară.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se mai încălzeşte, însă rămâne închisă pe toată durata zilei. Temperaturile maxime sunt aşteptată să atingă 15 grade, fără vânt sau precipitaţii anunţate.

Vremea de mâine 19 octombrie la munte

Vremea va fi închisă și rece. Va ploua îndeosebi în masivele estice și se vor acumula cantități de apă de 5...10 l/mp și izolat de peste 15 l/mp. La altitudini mari, în general de peste 2000 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare - în estul Carpaților Meridionali (masivele Bucegi și Făgăraș) se va mai depune strat de zăpadă de 5...10 cm. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări, iar cu precădere în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură rafalele vor atinge 70...90 km/h.