Vremea de mâine 20 decembrie. Mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 2 şi 12 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 20 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va avea înnorãri temporare, iar spre dimineaţã se va forma ceaţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de -2...1 grad.

Nebulozitatea va fi persistentã şi mai ales dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã, posibil asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 5...6 grade, iar cea minimã de 0...2 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere uşoarã.

În Cluj, vremea se menţine peste normalul perioadei. Maxima zilei va fi de şase grade.