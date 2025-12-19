Vremea de mâine 20 decembrie. Mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 2 şi 12 grade
Vremea rămâne în continuare mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Maxime cuprinse între între 2 şi 12 grade. Iată prognoza meteo de mâine 20 decembrie.
La noapte, în centrul şi estul ţãrii nebulozitatea va fi persistentã, iar în restul teritoriului înnorãrile vor fi temporare. Vântul va sufla slab pânã la moderat, cu uşoare intensificãri în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor situa între -5 şi 6 grade. Local se va forma ceaţã, posibil asociatã pe alocuri cu burniţã, chiciurã sau fulguieli.
Vremea de mâine 20 decembrie în ţară
În estul ţãrii nebulozitatea va fi persistentã, iar în rest cerul va fi variabil şi în zonele joase de relief se va înnora treptat noaptea. Local va fi ceaţã, cu precãdere în prima parte a zilei şi noaptea, iar trecãtor, pe arii restrânse vor fi ploi slabe sau va burniţa. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în extremitatea de sud a Banatului şi trecãtor pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 şi 12 grade, cu cele mai ridicate valori în zonele deluroase din vestul teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 şi 3 grade, mai ridicate pe litoral, spre 5...7 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.
Vremea de mâine 20 decembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va avea înnorãri temporare, iar spre dimineaţã se va forma ceaţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de -2...1 grad.
Nebulozitatea va fi persistentã şi mai ales dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã, posibil asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 5...6 grade, iar cea minimã de 0...2 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere uşoarã.
În Cluj, vremea se menţine peste normalul perioadei. Maxima zilei va fi de şase grade.
Vremea de mâine 20 decembrie la munte
Valorile termice se vor menţine peste mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.
