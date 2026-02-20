Vremea de mâine 21 februarie. Ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 20 cm în sud-est

Hartă meteo Bucureşti

Vremea va fi mai rece decât astăzi la Cluj, cu temperaturi care vor urca până la 2 grade. Va ploua, iar cantitatea de precipitații estimată este de 1 mm.

Vremea de mâine 21 februarie la munte

Vremea la munte se va răci, iar cerul va fi noros. Vor fi precipitații în toate masivele, predominant sub formă de ninsoare. Se va depune un strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15-20 cm.