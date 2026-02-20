Vremea de mâine 21 februarie. Ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 20 cm în sud-est
Vremea se schimbă radical în următoarele ore, cu precipitații în aproape toată țara, polei în sud-est și ninsori consistente la munte și în regiunile sudice. Temperaturile scad accentuat, iar vântul va sufla cu rafale de până la 70 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea, în timp ce în unele zone se va depune un strat nou de zăpadă de până la 20 de centimetri.
La noapte, cerul va fi noros și vor fi precipitații în majoritatea regiunilor. În Banat și Crișana va ploua, la munte și pe arii restrânse în Moldova va ninge, iar în restul țării, la început, vor fi precipitații mixte. În sud-est se va forma polei sau ghețuș, apoi va ninge, cu excepția litoralului, unde va continua să plouă. Cantitățile de apă vor ajunge local la 10-15 l/mp, iar stratul nou de zăpadă va avea, în medie, 5-10 cm. Vântul va avea intensificări în sud și sud-est, cu rafale de 50-60 km/h și local 65-70 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri. Minimele se vor situa între -12 și 4 grade, cele mai scăzute valori fiind în nordul Moldovei și estul Transilvaniei.
Vremea de mâine 21 februarie în ţară
Vremea se va răci accentuat, devenind deosebit de rece în estul și sudul țării. Cerul va fi noros și vor fi precipitații în toate regiunile. În vest va ploua predominant, iar în restul țării va ninge, însemnat cantitativ în sud-est, unde se vor acumula 15-20 l/mp și se va depune un strat nou de zăpadă de 15-20 cm, neuniform. Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, cu rafale de 40-55 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 m. Maximele vor fi cuprinse între -5 și 6 grade, iar minimele între -7 și 2 grade.
Vremea de mâine 21 februarie în Bucureşti şi Cluj
Vremea în Capitală va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge însemnat cantitativ, şi se va depune un strat nou de zăpadă, neuniform, de 10-15 cm. Vântul va avea intensificări în prima parte a zilei, cu viteze de 40-45 km/h, viscolind ninsoarea. Temperatura maximă va fi de -3…-2 grade, iar minima de -4…-3 grade.
Vremea va fi mai rece decât astăzi la Cluj, cu temperaturi care vor urca până la 2 grade. Va ploua, iar cantitatea de precipitații estimată este de 1 mm.
Vremea de mâine 21 februarie la munte
Vremea la munte se va răci, iar cerul va fi noros. Vor fi precipitații în toate masivele, predominant sub formă de ninsoare. Se va depune un strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15-20 cm.
