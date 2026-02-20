Antena Meniu Search
Ne pregătim de încă un episod de viscol şi ninsori. Din această după-amiază, vremea s-a răcit considerabil, iar la noapte, ploile se vor transforma în ninsori.

de Ana Grigore

la 20.02.2026 , 19:49

După episodul de iarnă care a blocat Capitala acum două zile, Bucureştiul se pregătește pentru încă o noapte dificilă. Meteorologii au emis cod galben de vreme rea, valabil până duminica dimineaţa, în aproape un sfert din țară. Se așteaptă rafale puternice de vânt, de pana la 55-65 km pe oră şi ninsoare toată noaptea dar și mâine.

Până mâine seară, se va depune un strat nou de zăpadă de până la 25 de cenimetri peste zăpada care încă nu s-a topit. Va fi viscol din cauza vântului iar vizibilitatea pe drumuri va fi redusă.

Acum sunt 2 grade în Bucureşti, dar temperaturile vor scădea până la minus 3 grade peste noapte și nu vor mai urca aproape deloc mâine. Pentru cei care trebuie să plece în aceste zile la drum, autorităţile recomandă să vă informaţi asupra condiţiilor meteo şi să echipaţi maşina de iarnă.

