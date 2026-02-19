Ninsoarea s-a oprit, dar Capitala este încă îngropată în zăpadă. Să fii pieton e aproape misiune imposibilă pentru că pe trotuare nu a trecut nimeni, şi nici ca şofer nu e tocmai uşor, multe străzi sunt sub omăt. Codul roşu care a lovit Capitala ieri a trezit milioane de oameni la 4 dimineaţa cu o alertă pe telefoane. Iar în mai puţin de două ore, zăpada de jumătate de metru a paralizat întreg oraşul. Tramvaiele şi troleibuzele nu au mai circulat, autobuzele s-au înţepenit în troiene, iar oamenii au plecat pe jos spre serviciu, făcându-şi loc cu greu prin munţii de zăpadă. Cu oraşul blocat, primarul Capitalei dă vina pe edilii de sector.

Fie pentru pietoni, fie pentru şoferi, deplasarea prin București a fost o reală provocare chiar şi după expirarea avertizării de vreme severă.

Deși ninsoarea s-a oprit de aproape 24 de ore, trotuarele încă nu sunt curățate, iar pentru pietoni este misiune imposibila să se deplaseze. Riscul de accidente este uriaș.

Trotuarele sunt impracticabile în continuare

"Vremea este oribilă, mi se pare că sunt în Siberia, nu am mai trăit aşa ceva de la 12 ani". "Era să cad de 5 ori până acum". "A fost un challange, nu a fost uşor, dar îţi testezi echilibrul mergând pe străzile astea şi anduranţa la frig", spun oamenii.

Ninsoarea de o noapte a fost suficientă pentru a paraliza cel mai mare oraş al ţării. Bucureştenii s-au trezit ieri dimineaţă în troiene de peste jumătate de metru, iar drumul spre serviciu a fost o cursă cu obstacole.

"Ca pieton doar pe stradă, odată cu autobuzele. Este periculos, dar ce să facem dacă nu au ieşit drumarii? Ce putem face, trebuie să ajungem la treabă". "Nu s-a dat zăpada pe nicăieri şi cred că am alunecat de minim şapte ori", mai spun bucureștenii.

Şoferii care nu au răzbit la lopată, au plătit de şase ori mai mult pentru o cursă de ridesharing. Transportul în comun s-a blocat în primele ore. Tramvaiele şi troleele nu au mai circulat, iar autobuzele s-au blocat pe traseu. Călătorii au coborât să le împingă. Până şi utilajele de deszăpezire au rămas înţepenite în troiene pe şosele.

Între Piaţa Sudului şi Brâncoveanu cel puţin 20 de tramvaie stau blocate, aşteptând să fie dată zăpada de pe şine.

"Patru staţii pe jos pentru că nu vine niciun tramvai. Toate sunt blocate pentru un pic de gheaţă şi o mână de zăpadă". "Acum aştept maşina, dar am o oră de când aştept şi nu mai vine", spun oamenii.

Singura cale de transport în Bucureşti a fost prin subteran, unde s-a creat un furnicar.

Cei care au reuşit totuşi să-şi scoată maşinile din parcare au întâmpinat alte pericole pe drum. Zeci de copaci au fost doborâţi de greutatea zăpezii.

"Am avut noroc. Am avut maşina aici, a căzut pe maşina vecinului. Am reuşit să o scot, gata. Vecinul, nu ştiu, nu e acasă cred. Uite ce i-a făcut", spune un bărbat.

În ultimii 18 ani, în Bucureşti nu a mai nins atât de abundent într-un timp atât de scurt.

Autorităţile au trimis un mesaj Ro alert în care au anunţat codul roşu de ninsori în toiul nopţii. Milioane de oameni au fost treziţi din somn. Bucureştenii au reclamat intervenţia greoaie a autorităţilor.

"Au spus că intră comandamentul de iarnă, de ce nu au băgat plugurile? De ce?", spune un bucureștean.

Edilii își aruncă vina de la unul la altul

Primarul general dă vina pe edilii de sector.

"Operatorii de salubrizare de la nivelul sectoarelor au raportat mai multe utilaje în teren şi mai mulţi oameni decât au fost în realitate. Dacă se confirmă, vor fi amendaţi", a declarat Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

Centura şi autostrăzile spre Piteşti si Ploieşti au fost închise ore bune.

Ieşirea din Bucureşti spre Autostrada A3 este blocată de mai bine de 4 ore. Probleme au apărut în zona judeţului Ilfov, acolo unde maşinile nu pot înainta din cauza zăpezii de pe carosabil.

"Mi se pare aiurea să blochezi autostrada de aici şi nu la ieşirea de pe centură. Ca de obicei, au fost luaţi prin surprindere", spune un șofer.

Unii şoferi au încercat să negocieze cu poliţiştii.

Tirurile au stat blocate 11 ore pe autostrada Piteşti-Bucureştii. Şoferii au făcut oameni de zăpadă pe marginea şoselei.

"E blocat şi nu ne lasă să intrăm pe centură. S-au apucat, au deszăpezit banda asta pe care nu circulă nimeni, au deszăpezit-o pe cealaltă şi au aruncat toată gheaţa sub camioane şi este coloană de 80 de kilometri", a declarat un şofer de TIR.

Şi traficul feroviar a fost paralizat.

Cea mai mare întârziere o are un tren care trebuia să ajungă din Vatra Dornei Băi, acum mai bine de cinci ore, aici, în Gara de Nord. Printre rutele de tren care au fost suspendate sunt cele care trebuiau să vină din Ploieşti în Bucureşti, din Braşov în Bucureşti şi din Constanţa în Bucureşti.

"Aveam trenul la 8.43 spre Strehaia, spre Craiova. Şi momentan are 130 de minut de întârziere. Şi nu ştim dacă o să plece atunci", spune un cuplu.

În weekend meteorologii anunţă o nouă repriză de ninsori în Capitală.

