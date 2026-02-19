Cea mai puternică ninsoare din această iarnă a creat probleme şi în ţară. Au fost misiuni contracronometru pentru salvarea oamenilor blocaţi în troiene. În judeţul Iaşi, un asistent medical a mers prin zăpadă şi viscol doi kilometri ca să ajungă la o tânără care urma să nască. Iar în Vrancea salvatorii au avut nevoie de şenilată pentru a salva două femei care aveau nevoie urgentă de asistenţă medicală.

Furtuna de zăpadă a lovit în mijlocul vacanţei de schi si i-a prins pe multi turişti pe drumurile de munte. La Rânca mai multe maşini au rămas blocate pe şoseaua spre staţiune.

La urcare în staţiunea Rânca s-a instituit filtru de poliţie. Şoferii care nu au maşini cu tracţiune integrală sunt obligaţi să aibă la ei lanţuri antidrapante. Chiar dacă drumarii acţionează permanent, unele părţi ale drumului pot deveni alunecoase.

Probleme au fost şi pe drumurile de mare viteză. Autostrada Moldovei a fost închisă nouă ore. Iar la Piteşti şi Ploieşti şoferii au stat cu orele ca să primească verde să intre pe autostrăzi. În Brăila, şoferii au făcut cale întoarsă, după ce poliţiştii au oprit circulaţia pe podul peste Dunăre.

Cine s-a încumetat să plece la drum, s-a împotmolit în troiene. Până şi maşinile de teren au avut nevoie de ajutor.

Mai multi şoferi au rămas blocaţi şi pe drumurile din Buzău. Aici a fost nevoie de echipaje de deszăpezire care să ajute. echipajele de deszăpezire.

Vremea severă a dat peste cap şi cursurile

Şcoli din şase judeţe au fost închise, iar elevii au făcut ore online.

Cei mai mulţi profesori şi elevi erau deja la şcoală sau în drum spre şcoală când a venit mesajul oficial că toate unităţile de învăţământ se închid. Au fost trimişi acasă elevii, iar cadrele didactice au plecat şi ele pentru a intra în online. Ceea ce îi nemulţumeşte: faptul că acest mesaj a venit mult prea târziu.

Şi astăzi şcolile din judeţul Galaţi, iar unele din judeţele Brăila şi Constanţa vor rămâne închise.

Tot în judeţul Galaţi, un bărbat de 54 de ani a fost salvat la limită de poliţişti după ce a fost surprins de viscol. Iar în Vrancea, două femei care aveau nevoie de îngrijiri medicale de urgenţă, au fost salvate de medicii care au ajuns cu şenilata la ele.

În Iaşi, vremea extremă a pus la încercare până şi salvatorii.

O femeie a născut acasă, după ce ambulanţa nu a mai putut ajunge la ea

Echipajelor de prim-ajutor le-a fost imposibil să înainteze pe rampă, în condiţiile meteo actuale. Mai întâi a îngheţat, s-a format poleiul şi apoi a nins. De aici încolo, nici cei de la SMURD şi nici cei de la ambulanţă nu au mai putut să meargă cu autospecialele în condiţii de siguranţă.

Un asistent medical a pornit pe jos spre casa femeii si a mers doi kilometri prin zăpadă.

"Când am văzut că nu pot nici cu ATVM-ul să se apropie de noi, am hotărât să mă duc pe jos către gravidă. Am ajuns, era bine, am tăiat cordonul ombilical", povesteşte Marius Andone, asistent medical.

Eforturile au fost răsplătite din plin. Alexandra a venit pe lume pe vreme rea, dar e bine, sănătoasă.

"Au derapat şi s-au dus în şanţ. Mi-au zic, că dacă a născut, să punem copilul pe pieptul mamei prin telefon, iar mă mai sunau. A văzut că nu se poate, a venit pe jos", spune tatăl fetiţei.

"2,4 kg, o fetiţă blondă, cu ochii albaştri, frumoasă", spune vecina.

Vremea a dat peste cap si mersul trenurilor. Mai multe garnituri au rămas blocate la Ploieşti Vest, după ce copacii căzuţi au blocat liniile.

"Nişte nesimţiţi. Trebuia să facă treaba asta, că s-a anunţat că vine iarna şi zăpada de o săptămână", spune un călător.

Probleme au fost şi pentru călătorii care au plecat de la Bucureşti spre Galaţi, după ce trenul a avut o întârziere de aproape 7 ore.

Viscol a fost si la mare. Toate porturile la Marea Neagră au fost închise, manevrele au fost suspendate, vântul sufla la rafală şi cu 80 de km/h. A nins viscolit, iar vizibilitatea a fost sub 50 de metri.

Mai multe autoturisme, printre care 3 microbuze şi o ambulanţă privată care transporta un pacient au rămas blocate în nămeţi.

În schimb, în unele zone zăpada topită a creat probleme

În Argeş, o familie a fost evacuată preventiv, după ce gospodăria acesteia a fost inundată, iar pompierii au fost nevoiţi să intervină cu mai multe motopompe.

Iar în judeţul Olt o stradă întreagă a fost acoperită de apă, tot din cauza zăpezii care s-a topit.

Cinci judeţe rămân sub cod portocaliu de vreme rea până aproape de miezul nopţii. Meteorologii anunţă că până pe 24 februarie mai pot fi răbufniri ale iernii.

