Vremea de mâine 24 decembrie. Ajun cu ninsori la munte și ploi care se transformă în lapoviță. Maxime de 10°C
Ajunul Crăciunului aduce vreme închisă și precipitații în aproape toată țara, cu ninsori la munte și în Moldova, ploi în sud și vest, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, iar izolat vor fi condiții de polei și carosabil alunecos. Temperaturile vor scădea pe timpul nopții, cu valori negative în multe zone, în timp ce la munte stratul de zăpadă va continua să se depună.
În cursul nopții, cerul va fi mai mult noros în regiunile extracarpatice și temporar noros în restul țării. Precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a teritoriului, cu ninsori și lapoviță pe arii extinse în Moldova și la munte, în timp ce în Muntenia vor predomina ploile, local. În Oltenia vor fi precipitații pe arii restrânse, iar în Banat doar izolat. Ploi vor apărea pe alocuri și în Dobrogea, iar în Transilvania sunt posibile, cu totul izolat, precipitații mixte. Pe suprafețe mici, cu o probabilitate mai mare în zonele montane, se poate forma polei sau ghețuș, ceea ce poate crea condiții de carosabil alunecos. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, iar în a doua parte a intervalului local în sudul țării și izolat în nord-vest și centru. Temperaturile minime se vor încadra între -5 și 4 grade, cu valori mai ridicate pe litoral, unde pot ajunge până la 6 grade. Izolat, se va semnala ceață.
Vremea de mâine 24 decembrie în ţară
Ajunul aduce vreme închisă în cea mai mare parte a țării, iar aria precipitațiilor va fi în extindere, cu excepția regiunilor din nord-vest. În Moldova și la munte vor predomina ninsorile, în timp ce în restul teritoriului, pe parcursul zilei, vor fi mai ales ploi. Spre seară și în cursul nopții, în Muntenia și Oltenia, dar și local în Transilvania și Dobrogea, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Izolat, vor fi condiții de polei. Cantitățile de apă vor fi moderate local, în special în vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia, unde se pot acumula, în general, 15…20 l/mp. Se va depune strat de zăpadă: în medie 3…7 cm la câmpie, în jur de 10 cm în zona submontană, iar la munte stratul va fi mai consistent, mai ales în vestul Carpaților Meridionali.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, precum și pe arii restrânse în nord-vest și centru, unde rafalele vor atinge, în general, 45…55 km/h. În aceste condiții, ninsoarea va fi temporar viscolită. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 grade în nordul Moldovei și 9…10 grade pe litoral, iar minimele vor fi, în general, cuprinse între -7 și 2 grade.
Vremea de mâine 24 decembrie în Bucureşti şi în Cluj
În București, vremea va fi închisă și vântoasă, iar senzația de frig va fi accentuată. Pe parcursul zilei sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, care spre seară se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar noaptea va ninge. Vor fi condiții de polei, iar stratul de zăpadă estimat va avea grosimi variabile, de 3…6 cm. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 50…60 km/h, astfel că noaptea ninsoarea va fi temporar viscolită. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar minima va fi cuprinsă între -2 și -1 grad.
În Cluj-Napoca, vremea de mâine va fi similară cu cea de astăzi. Nu sunt așteptate precipitații, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 5 grade.
Vremea de mâine 24 decembrie la munte
La munte, vremea va fi dominată de ninsori, iar stratul de zăpadă va fi în creștere. În zona submontană se vor depune, în medie, aproximativ 10 cm de zăpadă, în timp ce la altitudini mai mari stratul va fi mai consistent, în special în vestul Carpaților Meridionali. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, precum și pe arii restrânse în nord-vest și centru. Rafalele vor atinge, în general, 45…55 km/h, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea poate fi redusă pe creste și în zonele expuse.
