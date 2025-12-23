Vremea de mâine 24 decembrie. Ajun cu ninsori la munte și ploi care se transformă în lapoviță. Maxime de 10°C

Vremea la noapte

Vremea de mâine 24 decembrie în ţară

Ajunul aduce vreme închisă în cea mai mare parte a țării, iar aria precipitațiilor va fi în extindere, cu excepția regiunilor din nord-vest. În Moldova și la munte vor predomina ninsorile, în timp ce în restul teritoriului, pe parcursul zilei, vor fi mai ales ploi. Spre seară și în cursul nopții, în Muntenia și Oltenia, dar și local în Transilvania și Dobrogea, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Izolat, vor fi condiții de polei. Cantitățile de apă vor fi moderate local, în special în vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia, unde se pot acumula, în general, 15…20 l/mp. Se va depune strat de zăpadă: în medie 3…7 cm la câmpie, în jur de 10 cm în zona submontană, iar la munte stratul va fi mai consistent, mai ales în vestul Carpaților Meridionali.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, precum și pe arii restrânse în nord-vest și centru, unde rafalele vor atinge, în general, 45…55 km/h. În aceste condiții, ninsoarea va fi temporar viscolită. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 grade în nordul Moldovei și 9…10 grade pe litoral, iar minimele vor fi, în general, cuprinse între -7 și 2 grade.