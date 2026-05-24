Vremea de mâine 25 mai. Maxime de 30 de grade și ploi de scurtă durată în unele regiuni

Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi peste normalul perioadei, mai ales în vest și nord-vest. După-amiaza și seara apar ploi scurte și descărcări electrice pe arii restrânse, iar maximele vor ajunge până la 30 de grade.

de Redactia Observator

la 24.05.2026 , 14:20
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi de scurtă durată la începutul nopții, izolat în sud-vestul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre 4 grade. Pe arii restrânse se va forma ceață, îndeosebi în centru și sud.

Vremea de mâine 25 mai în ţară

Vremea se va încălzi față de ziua precedentă, astfel că în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest și nord-vest, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara, când vor fi ploi de scurtă durată și trecător descărcări electrice, pe arii restrânse în est și în zona Carpaților Orientali și cu totul izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări (rafale în general de 40...50 km/h) în est, nord-est, nord-vest și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 4 grade. Dimineața și noaptea pe suprafețe mici va fi ceață. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staționară, la valori mari (câmp anticiclonic).

Vremea de mâine 25 mai în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 12...15 grade.

Vremea se va încălzi față de ziua precedentă, astfel valorile termice se vor situa ușor peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre seară și în primele ore ale nopții, când vor fi posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 27...28 de grade și cea minimă de 14...17 grade. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staționară, la valori mari (câmp anticiclonic).

În Cluj, vremea se încălzeşte. Cerul va fi mai mult senin. Maxima zilei va urca la 27 de grade.

Vremea de mâine 25 mai pe litoral

Vremea va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 26 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura apei mării va avea valori de 16...18 grade.

Vremea de mâine 25 mai la munte

Vremea se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara, când vor fi ploi de scurtă durată și trecător descărcări electrice, pe arii restrânse în zona Carpaților Orientali și cu totul izolat în restul zonei montane. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări (rafale în general de 40...50 km/h) pe creste.

