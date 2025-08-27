Antena Meniu Search
Vremea de mâine 28 august. Se încălzeşte în toată ţara. Maximele, între 26 şi 35 de grade

Vremea rămâne în continuare călduroasă, caniculară în vestul ţării. Cerul va fi mai mult senin. Maximele zilei se vor situa între 26 şi 35 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 28 august.

de Redactia Observator

la 27.08.2025 , 16:10
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 20 de grade pe litoral şi în Dealurile de Vest. Izolat se va forma ceaţã.

Harta semne zodiacale

Vremea de mâine 28 august în ţară

Vremea va continua sã se încãlzeascã şi va fi cãlduroasã dupã-amiaza în cea mai mare parte a ţãrii, iar în Banat izolat va fi caniculã. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare în Banat şi în zona montanã (cu viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 26 şi 35 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 21...22 de grade pe litoral şi în Dealurile de Vest. Izolat se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

Vremea de mâine 28 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 13...16 grade.

Vremea va continua sã fie cãlduroasã. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimã va fi de 13...16 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea va fi în continuare caldă, cu maxime cuprinse între 27 şi 28 de grade. 

Vremea de mâine 28 august la munte

Vremea se va menţine frumoasã şi va continua sã se încãlzeascã. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare (cu viteze în general de 40...50 km/h).

Vremea de mâine 28 august pe litoral

Vremea va fi predominant frumoasã şi normalã termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 şi 29 de grade, iar cele minime între 18 şi 21 de grade. Noaptea şi dimineaţa vor fi condiţii de ceaţã.Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 21 şi 23 de grade.

