Vremea de mâine 28 august. Se încălzeşte în toată ţara. Maximele, între 26 şi 35 de grade

Vremea de mâine 28 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 13...16 grade.

Vremea va continua sã fie cãlduroasã. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimã va fi de 13...16 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea va fi în continuare caldă, cu maxime cuprinse între 27 şi 28 de grade.