Vremea de mâine 28 septembrie. Unde ajung temperaturile la 26 de grade și în ce zone va ploua

Vremea se încălzeşte în cea mai mare parte, iar temperaturile vor fi ușor peste normalul perioadei în vestul și nord-vestul țării și valori apropiate de mediile climatologice în rest. În timp ce în Banat și Oltenia maximele vor ajunge până la 26 de grade, în estul Transilvaniei nu vor depăși 17 grade. Ploi slabe sunt așteptate în Dobrogea, la munte și izolat în Moldova și Muntenia, iar vântul va avea intensificări în mai multe județe din sud-estul țării, unde rafalele pot ajunge la 55 km/h. În zona Carpaților de Curbură, vitezele vor putea atinge 75 km/h.

La noapte, cerul va fi variabil în centrul, sudul și estul țării și mai mult senin în restul teritoriului. În zona litoralului vor fi posibile ploi slabe (1...2 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, cu viteze în general de 45...55 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 55...75 km/h. Temperaturile minime, în mare parte din țară în jurul celor specifice datei, se vor încadra între 1 grad în estul Transilvaniei și 15 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață, cu o probabilitate mai mare în depresiuni.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 28 septembrie în ţară

În regiunile vestice și nord-vestice cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea, iar valorile termice diurne vor fi ușor mai ridicate decât mediile climatologice ale datei. În centrul, sudul și estul țării regimul termic va fi apropiat de cel normal, cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab (cantități de apă de 1...5 l/mp) local în Dobrogea, pe alocuri la munte și izolat în Moldova și Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45...55 km/h (mai susținute pe parcursul zilei în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanta), precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 55...75 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în Maramureș și 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea,izolat va fi ceață.

Articolul continuă după reclamă

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 28 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă, apropiată de normalul termic al datei, va fi de 9...11 grade.

Vremea va fi în continuare normală termic. Cerul va avea înnorări temporare și mai ales noaptea vor fi posibile ploi slabe (cantități de apă în jur de 1 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua (rafale de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 10...12 grade.

În Cluj, vremea va fi în general frumoasă, cu maxime de 21 de grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 28 septembrie la munte

Cerul va avea înnorări temporare și pe alocuri va ploua slab (cantități de apă de 1...5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Carpații de Curbură, unde rafalele vor fi de 55...75 km/h. Valorile de temperatură nu vor avea variații semnificative față de ziua precedentă.