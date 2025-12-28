Vremea de mâine 29 decembrie. Vânt puternic în sud și est şi ninsori slabe în nord. Maxime de 6 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 29 decembrie în țară

Articolul continuă după reclamă

Vremea se va menține vântoasă pe parcursul zilei și în prima parte a nopții, apoi vântul va mai slăbi și se va manifesta doar pe arii restrânse. Vor fi viteze în general de 40...45 km/h, însă în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și în sud-estul Transilvaniei rafalele vor atinge 50...70 km/h. Ziua, cerul va fi variabil și doar pe alocuri va fulgui, însă noaptea înnorările vor cuprinde treptat regiunile nordice ale țării, unde local va ninge slab. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 și 6 grade, iar cele minime între -11 și -1 grad. Izolat va fi ceață.

Vremea de mâine 29 decembrie în București și în Cluj

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat (viteze de 30...40 km/h). Temperatura minimă va fi de -4 - -1 grad.