Vremea de mâine 29 decembrie. Vânt puternic în sud și est şi ninsori slabe în nord. Maxime de 6 grade
Vremea se menține rece și vântoasă în mare parte a țării, cu rafale ce vor atinge 70 km/h în zonele estice și sudice. Cerul va fi variabil, cu fulguieli izolate în timpul zilei, însă noaptea sunt așteptate ninsori slabe în regiunile nordice. Temperaturile maxime vor urca până la 6 grade, iar cele minime vor coborî spre -11 grade.
La noapte, vor fi viteze ale vântului de 50-70 km/h în Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia, iar în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit. Temporar, vizibilitatea va scădea sub 100 m și local se va depune strat de zăpadă, în general de 3-8 cm. În prima parte a intervalului, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, vântul va sufla tare, cu rafale de 70-90 km/h. Va ninge viscolit și vizibilitatea va fi foarte redusă, iar în Carpații Meridionali, la altitudini de până la 1.700 m, precum și în nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1.700 m, va fi viscol puternic și vizibilitate foarte redusă, cu viteze ale vântului de 90-100 km/h. La peste 1.700 m, în Carpații Meridionali și de Curbură, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu rafale de peste 120 km/h, care vor determina scăderea vizibilității aproape de zero. Pe suprafețe mici va fi ghețuș. Temperaturile minime se vor situa între -8 și 0 grade.
Vremea de mâine 29 decembrie în țară
Vremea se va menține vântoasă pe parcursul zilei și în prima parte a nopții, apoi vântul va mai slăbi și se va manifesta doar pe arii restrânse. Vor fi viteze în general de 40...45 km/h, însă în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și în sud-estul Transilvaniei rafalele vor atinge 50...70 km/h. Ziua, cerul va fi variabil și doar pe alocuri va fulgui, însă noaptea înnorările vor cuprinde treptat regiunile nordice ale țării, unde local va ninge slab. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 și 6 grade, iar cele minime între -11 și -1 grad. Izolat va fi ceață.
Vremea de mâine 29 decembrie în București și în Cluj
Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat (viteze de 30...40 km/h). Temperatura minimă va fi de -4 - -1 grad.
La Cluj-Napoca, cerul va fi însorit, cu temperaturi maxime de 2 grade și minime de -6 grade. Sunt în vigoare un cod portocaliu de vânt până la ora 10:00 și un cod galben de ninsoare, valabil tot până la ora 10:00.
Vremea de mâine 29 decembrie la munte
În Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu viteze de 60-85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă și scăzând vizibilitatea. Sunt așteptate ninsori, cu probabilitate mai mare în zona Carpaților Orientali.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰