Vremea de mâine 3 mai. Ploi slabe, temperaturi scăzute și brumă în mai multe zone ale ţării

Vremea rămâne mai rece decât normalul perioadei la început de mai, însă temperaturile încep să crească treptat. Meteorologii anunţă ploi slabe în unele regiuni, în zonele depresionare se va produce brumă, în timp ce vântul va avea unele intensificări în sud-est.

Vremea de mâine 3 mai în țară

Vremea se menține rece pentru această perioadă în mare parte din țară, chiar dacă valorile termice vor marca o ușoară creștere în regiunile extracarpatice. Cerul va fi variabil, cu perioade mai senine în vest și nord-vest, iar în sud-est, după-amiaza și spre seară, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-est, unde rafalele pot ajunge la 40–45 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 20 de grade, iar cele minime între -1 și 9 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborî până la -4 grade. Spre finalul intervalului, izolat se va produce brumă.

Vremea de mâine 3 mai în București

În București, vremea va rămâne mai rece decât în mod normal pentru începutul lunii mai, deși temperaturile vor fi în ușoară creștere. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 15–16 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 5–6 grade.

Vremea de luni 3 mai în țară

Valorile termice vor continua să crească în toate regiunile, apropiindu-se treptat de normalul perioadei. Cerul va fi variabil în jumătatea estică a țării, unde vor fi condiții pentru ploi slabe, în timp ce în restul teritoriului vremea va fi mai mult senină.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade, iar cele minime între 0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 13 grade în Dealurile de Vest.

Larisa Andreescu

