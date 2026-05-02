Trump reclădește SUA după chipul și asemănarea lui. Analiză Financial Times

Departamentul de Stat al SUA a anunțat că americanii vor avea în curând o nouă modalitate de a marca cea de-a 250-a aniversare a națiunii: pașapoarte în ediție limitată cu imaginea președintelui Donald Trump. Este doar cel mai recent exemplu al omniprezenței lui Trump. Bannere mari cu portretul său atârnă acum pe clădiri guvernamentale din Washington. Potrivit Financial Times, se pare că și-ar dori ca Penn Station din New York și aeroportul Dulles din Washington să poarte numele său.

Nu există precedent în istoria americană pentru modul în care Trump și-a afișat numele și imaginea pe instituțiile SUA și pe simbolurile vizuale ale statului. Într-un ecou al afirmației regelui Ludovic al XIV-lea "l’état, c’est moi", Trump estompează granițele dintre națiune și lider, proiectându-se ca o personificare a Americii.

Unii istorici spun că o astfel de auto-glorificare amintește de strategiile de comunicare ale dictatorilor din secolul XX.

"Cam tot ceea ce se întâmplă acum se înscrie în tradiția autocraților de a-și construi cultul personalității", spune Ruth Ben-Ghiat, profesor de istorie la Universitatea din New York și autoarea cărții "Strongmen: Mussolini to the Present", citată de Financial Times.

Consilierii resping această caracterizare.

"Președintele Trump este concentrat pe salvarea țării noastre, nu pe obținerea recunoașterii. […] Oricine vede o problemă cu faptul că el celebrează măreția țării noastre în timpul acestei istorice aniversări de 250 de ani suferă în mod clar de o boală gravă și incurabilă cunoscută drept 'Trump Derangement Syndrome'", spune Davis Ingle, purtător de cuvânt al Casei Albe.

Trump, Trump şi iarăşi Trump

Totuși, cei deranjați de omagiile pe care Trump și le aduce lui însuși invocă exemplu după exemplu. Semnătura lui Trump va apărea în curând pe bancnotele americane, în locul celei a trezorierului SUA. Monetăria SUA emite o monedă de aur de 24 de carate pentru a comemora cea de-a 250-a aniversare, cu imaginea sa, iar chipul său va apărea pe abonamentele anuale pentru parcurile naționale.

Apoi există brandingul prezidențial omniprezent. Site-ul lansat de administrația sa pentru a ajuta oamenii să găsească prețuri reduse la medicamentele pe bază de rețetă se numește TrumpRx. Viza specială oferită străinilor bogați ca o cale rapidă către rezidența în SUA se numește Trump Gold Card. Conturile de investiții create pentru copii se numesc Trump Accounts.

Înaintea celei de-a 250-a aniversări a republicii, organizația Trump a depus chiar și cereri de marcă comercială care leagă numele președintelui de numărul 250. Pături, căni și sacoșe inscripționate "Trump 250" au început deja să apară în magazinul online Trump Store.

Între branding şi dictatură

Unii văd această tendință doar ca pe o continuare a încercărilor lui Trump de o viață de a-și transforma numele într-un brand de afaceri, lipindu-l pe clădiri, fripturi, vodcă, saltele și sticle de apă.

Pentru alții, însă, astfel de mișcări au întărit temerile privind direcția viitoare a politicii americane.

"America a alunecat tot mai mult spre aparența și imaginea și coloana sonoră a unei dictaturi", spune Curt Mills, director executiv al revistei The American Conservative.

Schimbarea este facilitată de locotenenții săi loiali din elita politică a țării. De mai bine de un an, americanii urmăresc transmisiuni în direct ale ședințelor săptămânale de cabinet, în care oficialii îl laudă excesiv pe președinte.

"Amprenta președintelui asupra istoriei, ca arhitect al renașterii economice a Epocii de Aur a Americii, este incontestabilă. […] Tipărirea semnăturii sale pe moneda americană nu este doar potrivită, ci și pe deplin meritată", a declarat în martie trezorierul Brandon Beach, a cărui semnătură va fi în curând înlocuită pe noile bancnote de toate valorile.

"Maga sunt eu. Maga iubeşte tot ceea ce fac"

Discuțiile despre cultul personalității nu sunt noi. Oponenții președintelui au evidențiat frecvent natura zeloasă a mișcării Maga, atașamentul față de teoriile conspirației, neîncrederea în mass-media mainstream și devotamentul adepților față de liderul lor.

Este o impresie pe care Trump însuși a încurajat-o. Când comentatori de dreapta precum Tucker Carlson și Megyn Kelly l-au criticat mai intens la începutul acestui an și jurnaliștii au sugerat că alianța Maga se destramă, Trump a negat furios existența unei rupturi, spunând că mișcarea este, în esență, ceea ce spune el că este.

"Maga sunt eu. Maga iubește tot ceea ce fac", a declarat el pentru NBC News în ianuarie. „

"Ceea ce a spus practic Trump din vara lui 2025 este: 'da, este un cult'. El însuși a îmbrățișat ideea", spune Curt Mills.

Vedeta de reality TV ajunsă preşedinte

Dar există și o altă perspectivă, care vede orgoliul lui Trump mai degrabă ca o reminiscență a carierei sale de om de afaceri și vedetă de reality TV, obișnuit să-și promoveze constant numele.

Instituțiile guvernamentale care îi poartă acum numele "sunt versiunile sale de Trump Towers, Trump Hotels și Trump Resorts", spune istoricul prezidențial Julian Zelizer.

O indicație a acestei atitudini a apărut în timpul vizitei lui Trump din 2019 la Mount Vernon, domeniul istoric al lui George Washington, când și-a exprimat surprinderea că primul președinte al Americii nu și-a numit proprietatea după el însuși.

"Dacă ar fi fost inteligent, și-ar fi pus numele pe ea. [...] Trebuie să-ți pui numele pe lucruri, altfel nimeni nu te ține minte", a spus Trump, potrivit Politico.

Jan-Werner Müller, profesor de politică la Universitatea Princeton, spune că, în perioada în care era o "icoană a culturii pop", Trump a învățat importanța de a fi în centrul atenției. "Există această logică a omniprezenței", spune el.

"Ideea că, cu cât ești mai prezent, cu atât lucrurile merg mai bine pentru tine și ai mai mult succes" a mai explicat Jan-Werner Müller.

Liderul SUA: monarh, papă, Iisus şi jedi

Acest impuls s-a intensificat pe măsură ce popularitatea lui Trump a scăzut. Pe rețelele sale sociale, el a distribuit portrete cu sine, uneori controversate, ca monarh, ca papă, ca Iisus și ca un cavaler Jedi.

În "manualul liderului autoritar", atunci când situația politică se schimbă, "devii și mai megaloman și grandios și îți umfli personalitatea. Iar când faci greșeli, nu le recunoști și nu corectezi cursul. Insisti", spune Ben-Ghiat.

Această auto-promovare marchea. ză o abatere semnificativă de la tradiția politică americană, care a valorizat modestia. Washington a fost cunoscut pentru reticența de a accepta președinția și, într-o perioadă în care contemporanii doreau să i se spună "Alteța Voastră", el a preferat simplul "Domnule Președinte".

Există numeroase exemple în care americanii și-au onorat liderii: au construit un monument pentru Abraham Lincoln, au ridicat un obelisc de 555 de picioare în memoria lui Washington și au numit un aeroport după John F. Kennedy, dar doar după ce aceștia au murit. A celebra un președinte în funcție este aproape fără precedent.

O preşedinţie imperială?

"Este interesant că Trump face acest lucru în jurul aniversării de 250 de ani, pentru că în primii ani ai țării noastre a existat un efort de a ne distanța de monarhie", spune Kate Andersen Brower. Trump, în schimb, "încearcă să transforme acest lucru într-o președinție imperială".

Pe de altă parte, Trump poate fi văzut și ca parte a unei tradiții de lideri care au încercat să domine conversația națională. Theodore Roosevelt, care a contribuit la definirea președinției moderne, era omniprezent în mass-media și era deja o celebritate înainte de a ajunge la Casa Albă.

În același timp, susținerea populară pentru politicieni precum Franklin D. Roosevelt a avut uneori trăsături de cult, alegătorii afișând portrete ale acestuia în baruri sau în locuințe.

Susţinătorii liderului american i-au ridicat o statuie

De asemenea, o parte din iconografia lui Trump a fost creată de susținătorii săi. O statuie de 4,5 metri placată cu aur, numită Don Colossus, dezvăluită la terenul său de golf din Doral, Florida, a fost comandată de investitori în criptomonede. Îl arată cu pumnul ridicat, într-o poziție de sfidare, postura adoptată în 2024, în Butler, Pennsylvania, după o tentativă eșuată asupra vieții sale.

Totuși, dorința evidentă a președintelui de a domina scena publică ar putea avea efecte negative, spun experții. "Devine un fel de capcană a narcisismului: când atragi toată atenția asupra ta, eșecurile vor fi asociate mult mai direct cu tine", spune Müller.

Oamenii ar putea ajunge să aibă o reacție mai simplă, potrivit lui Julian Zelizer.

"Este o figură atât de controversată încât s-ar putea ca, cu cât oamenii îl văd mai des, cu atât să-l placă mai puțin", spune Zelizer.

