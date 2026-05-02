Video A trecut pe roșu, a făcut praf două mașini, apoi s-a făcut nevăzut. Şofer din Constanţa, vânat de poliţie

Un accident rutier care ar fi putut avea urmări tragice a avut loc pe o stradă din Constanța. După ce a ignorat complet semnul de stop și nu s-a asigurat, un șofer a izbit puternic o altă mașină care a fost proiectată într-un copac. În urma impactului, vinovatul a plecat de la locul accidentului. 

de Andreea Filip

la 02.05.2026 , 13:03

Accidentul a avut loc aseară, în jurul orei 21:40. Cele două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată într-un alt autoturism aflat în zonă. Cea de-a doua mașină a ajuns într-un copac.

Șoferul vinovat de producerea accidentului, în vârstă de 40 de ani, a fugit de la fața locului, în timp ce celălalt conducător auto, de 33 de ani, a fost transportat la spital cu mai multe răni.

În prezent, bărbatul care a părăsit locul accidentului are dosar penal pentru fugă de la locul accidentului și riscă o pedeapsă cu închisoarea între 2 și 7 ani, mai mare decât în cazul în care ar fi rămas la fața locului și ar fi fost depistat de polițiști sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise, situație în care pedeapsa este între 1 și 5 ani.

Observator » Evenimente » A trecut pe roșu, a făcut praf două mașini, apoi s-a făcut nevăzut. Şofer din Constanţa, vânat de poliţie
