Vremea de mâine 30 decembrie. Urmează ninsori slabe şi viscol la munte. Maxime de 5 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 30 decembrie în ţară

Cerul va fi variabil în sud și sud-est, și temporar noros în restul teritoriului. Va ninge slab la munte, în Maramureș, Transilvania, local în Moldova, Crișana și izolat în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În Banat vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță și ninsoare, cu posibile depuneri de polei. În vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei, vântul va sufla cu intensificări, atingând viteze de 50-70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -4 și 5 grade, iar cele minime între -12 și -4 grade.

Vremea de mâine 30 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul nopții, când sunt posibile fulguieli. Vântul va sufla moderat, cu viteze de 30-35 km/h. Temperatura maximă va fi în jur de 5 grade, iar cea minimă între -7 și -4 grade.