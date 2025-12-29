Vremea de mâine 30 decembrie. Urmează ninsori slabe şi viscol la munte. Maxime de 5 grade
România se pregătește de o zi de iarnă autentică. Ninsorile vor continua să cadă slab în zonele montane, în Maramureș, Transilvania și Moldova, în timp ce în Banat sunt așteptate precipitații mixte ce pot favoriza formarea poleiului. Vântul va sufla cu putere în vestul și sudul Olteniei, dar și în zonele montane înalte, unde va viscoli zăpada. Temperaturile vor rămâne scăzute în toată țara, cu maxime între -4 și 5 grade și minime ce pot coborî până la -12 grade.
Cerul se va înnora treptat în vestul, nordul și centrul țării, însă va rămâne variabil în celelalte regiuni. Va ninge slab în Maramureș, în Munții Apuseni, în Carpații Orientali, precum și în nordul Transilvaniei și al Moldovei. În Carpații Meridionali și de Curbură se vor semnala intensificări ale vântului, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă și menținând vizibilitatea redusă. Intensificări ale vântului se vor înregistra, izolat, și în restul țării, mai ales în nordul Moldovei, vestul și sudul Olteniei. Temperaturile minime se vor situa, în general, între -11 și -1 grad. Izolat se va semnala ceață.
Vremea de mâine 30 decembrie în ţară
Cerul va fi variabil în sud și sud-est, și temporar noros în restul teritoriului. Va ninge slab la munte, în Maramureș, Transilvania, local în Moldova, Crișana și izolat în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În Banat vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță și ninsoare, cu posibile depuneri de polei. În vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei, vântul va sufla cu intensificări, atingând viteze de 50-70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -4 și 5 grade, iar cele minime între -12 și -4 grade.
Vremea de mâine 30 decembrie în Bucureşti şi în Cluj
În Bucureşti, cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul nopții, când sunt posibile fulguieli. Vântul va sufla moderat, cu viteze de 30-35 km/h. Temperatura maximă va fi în jur de 5 grade, iar cea minimă între -7 și -4 grade.
În Cluj-Napoca, cerul va fi parțial noros, cu șanse reduse de precipitații. Maxima zilei va fi de -1 grad, iar vântul va sufla cu aproximativ 20 km/h.
Vremea de mâine 30 decembrie la munte
În Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu intensificări, cu rafale de 60–85 km/h, iar la peste 1700 m altitudine va ajunge la 90-120 km/h. Ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va fi scăzută.
