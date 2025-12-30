Vremea de mâine 31 decembrie. Final de an cu ger și viscol. Temperaturile scad sub -10 grade Celsius

Vremea în ţară la noapte

Vremea de mâine 31 decembrie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Mâine, vremea va fi rece în toată țara, iar dimineața și noaptea va fi geroasă, mai ales în centrul și nordul teritoriului, dar și în dealurile subcarpatice din sud. Cerul va fi variabil în sud și sud-est, în timp ce în restul regiunilor se va menține mai mult noros. Sunt prognozate ninsori slabe la munte, dar și în Banat, Crișana și Maramureș, local în Transilvania și pe arii restrânse în Moldova. Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni. La munte, în special în Carpații Meridionali și Orientali, rafalele vor atinge 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi viteze de 90…120 km/h. Ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va rămâne scăzută.

În nordul și nord-estul Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vântul va sufla cu 50…70 km/h, însoțit de ninsoare viscolită. Intensificări ale vântului sunt așteptate și în vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 50…70 km/h. În celelalte regiuni, vântul va sufla mai slab, cu viteze de până la 40…45 km/h, pe alocuri. Pe parcursul nopții, vântul va slăbi în zonele joase de relief, însă în zona montană înaltă vor mai fi rafale de peste 70…80 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între -7 și -6 grade în estul Transilvaniei și 3-4 grade, izolat în Muntenia și Dobrogea. Minimele vor fi cuprinse, în general, între -14 și -5 grade Celsius.