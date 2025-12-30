Vremea de mâine 31 decembrie. Final de an cu ger și viscol. Temperaturile scad sub -10 grade Celsius
Ger și vânt puternic la final de an. Urmează o noapte rece în toată țara, cu temperaturi negative și episoade de ninsoare, iar ziua de 31 decembrie aduce vreme de iarnă autentică, cu rafale puternice de vânt și viscol la munte, dar și valori scăzute ale temperaturilor în majoritatea regiunilor.
La noapte, vremea se menține rece în toată țara, iar pe alocuri va fi geroasă, mai ales în centrul țării și în zona subcarpatică din sud. Cerul va fi variabil în sud-vest, parțial noros în sud și temporar noros în restul regiunilor. Sunt așteptate ninsori slabe la munte, local în nord și nord-est, iar izolat și în celelalte zone. Vântul va sufla mai tare în nordul Moldovei, unde va avea intensificări de 50…65 km/h și va viscoli ninsoarea. Rafale puternice vor fi și la munte: în Carpații Meridionali și Orientali, vântul va atinge 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, vitezele pot ajunge la 90…120 km/h, cu ninsoare viscolită și vizibilitate redusă. Intensificări ale vântului sunt prognozate și în centrul și sud-vestul țării, cu viteze de până la 40…45 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -12 și -2 grade Celsius.
Vremea de mâine 31 decembrie în ţară
Mâine, vremea va fi rece în toată țara, iar dimineața și noaptea va fi geroasă, mai ales în centrul și nordul teritoriului, dar și în dealurile subcarpatice din sud. Cerul va fi variabil în sud și sud-est, în timp ce în restul regiunilor se va menține mai mult noros. Sunt prognozate ninsori slabe la munte, dar și în Banat, Crișana și Maramureș, local în Transilvania și pe arii restrânse în Moldova. Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni. La munte, în special în Carpații Meridionali și Orientali, rafalele vor atinge 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi viteze de 90…120 km/h. Ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va rămâne scăzută.
În nordul și nord-estul Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vântul va sufla cu 50…70 km/h, însoțit de ninsoare viscolită. Intensificări ale vântului sunt așteptate și în vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 50…70 km/h. În celelalte regiuni, vântul va sufla mai slab, cu viteze de până la 40…45 km/h, pe alocuri. Pe parcursul nopții, vântul va slăbi în zonele joase de relief, însă în zona montană înaltă vor mai fi rafale de peste 70…80 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între -7 și -6 grade în estul Transilvaniei și 3-4 grade, izolat în Muntenia și Dobrogea. Minimele vor fi cuprinse, în general, între -14 și -5 grade Celsius.
Vremea de mâine 31 decembrie în Bucureşti şi Cluj
În București, vremea va fi răcoroasă, mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar noaptea va deveni senin. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 30…35 km/h. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 3 grade Celsius, iar minima se va situa între -7 și -5 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească, unde poate coborî spre -9 grade.
În Cluj, vremea de mâine va fi similară cu cea din ziua precedentă. Temperatura maximă va ajunge la -3 grade Celsius. Nu sunt așteptate precipitații, însă vântul va sufla mai intens și va atinge viteze de până la 27 km/h.
Vremea de mâine 31 decembrie la munte
La munte, vântul va sufla cu putere, în special în Carpații Meridionali și Orientali, unde rafalele vor atinge viteze de 60…85 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va avea intensificări de 90…120 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită, cu vizibilitate scăzută. Pe parcursul nopții, intensitatea vântului va fi în scădere în zonele joase de relief, însă în zona montană înaltă vor mai fi rafale de peste 70…80 km/h.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰