Vremea de mâine 4 ianuarie. Strat de zăpadă de până la 40 cm la munte. Maxime de până la 13 grade în sud
Vremea se menține instabilă în următoarele ore și pe parcursul zilei de mâine. Norii vor acoperi cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile - ploaie, lapoviță și ninsoare - vor apărea în multe regiuni, cu ninsori consistente la munte și intensificări ale vântului, care vor aduce viscol și vizibilitate redusă la altitudini mari.
În cursul nopții, cerul va fi mai mult noros în jumătatea de nord-vest a țării, iar în restul regiunilor vor fi înnorări temporare. Precipitațiile se vor extinde pe arii largi în zonele intracarpatice, la munte și în zonele submontane și vor apărea izolat și în celelalte regiuni. În Banat și Crișana, dar local și în Oltenia, precipitațiile vor fi mixte, iar pe arii restrânse în Muntenia și Moldova vor apărea episoade similare. În Maramureș și Transilvania vor predomina lapovița și ninsoarea, unde se va depune un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 5 și 15 centimetri. La munte, precipitațiile vor fi în principal sub formă de ninsoare. La altitudini de peste 1.500 de metri, în Carpații Occidentali, stratul de zăpadă va ajunge la 20–40 de centimetri, cu un echivalent în apă de 20-40 l/mp. Izolat, se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare în Banat, Crișana, sudul Moldovei și pe litoral, unde rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h. La munte, vântul va fi puternic, cu rafale de 70-90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și în nordul și centrul Carpaților Orientali, vitezele vor ajunge la 90-120 km/h.
Vremea de mâine 4 ianuarie în ţară
Ziua de mâine aduce diferențe de temperatură de la o regiune la alta. Valorile termice vor fi în creștere în sud-estul țării, în timp ce în centru și nord-est se va răci. În restul teritoriului, temperaturile vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor apărea temporar în majoritatea regiunilor. În sud-vestul țării se vor acumula cantități de apă de 10-20 l/mp, iar izolat acestea vor depăși 20-25 l/mp. În Dobrogea, precipitațiile vor fi preponderent sub formă de ploaie, în timp ce în Banat, Oltenia, Muntenia și local în Crișana și Moldova vor fi mixte. În Maramureș, Transilvania, la deal și la munte, vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi de 5-15 centimetri, în special în zonele montane și deluroase și local în Transilvania, iar în cursul nopții și în Oltenia și nord-vestul Munteniei. Pe alocuri, se va forma polei.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe litoral și pe crestele montane, unde rafalele vor atinge 50-70 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Orientali, vântul va avea rafale de 70-85 km/h, ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea va scădea. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 0 și 13 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sud-estul țării. Minimele vor coborî până la -12 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 4 grade pe litoral. Izolat, se va semnala ceață.
Vremea de mâine 4 ianuarie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea va fi în continuare într-un proces de încălzire. Cerul va fi mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt așteptate ploi slabe, temporare. Pe timpul nopții, vor fi condiții de formare a poleiului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 8 grade Celsius, iar minima se va situa între -1 și 1 grad.
În Cluj, vremea de mâine va fi asemănătoare cu cea din ziua precedentă. Temperaturile maxime vor atinge în jur de 0 grade Celsius. Sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, însă în cantități mai reduse comparativ cu ziua de astăzi.
Vremea de mâine 4 ianuarie la munte
La munte, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi cuprinse, în general, între 5 și 15 centimetri, atât în zonele montane și deluroase, cât și local în Transilvania. În cursul nopții, ninsorile se vor extinde și în Oltenia și în nord-vestul Munteniei. Izolat, vor fi condiții de formare a poleiului. Vântul va sufla slab și moderat, însă pe crestele montane va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Orientali, rafalele vor ajunge la 70-85 km/h. Temporar, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va fi redusă.
