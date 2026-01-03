Vremea de mâine 4 ianuarie. Strat de zăpadă de până la 40 cm la munte. Maxime de până la 13 grade în sud

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 4 ianuarie în ţară

Ziua de mâine aduce diferențe de temperatură de la o regiune la alta. Valorile termice vor fi în creștere în sud-estul țării, în timp ce în centru și nord-est se va răci. În restul teritoriului, temperaturile vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor apărea temporar în majoritatea regiunilor. În sud-vestul țării se vor acumula cantități de apă de 10-20 l/mp, iar izolat acestea vor depăși 20-25 l/mp. În Dobrogea, precipitațiile vor fi preponderent sub formă de ploaie, în timp ce în Banat, Oltenia, Muntenia și local în Crișana și Moldova vor fi mixte. În Maramureș, Transilvania, la deal și la munte, vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi de 5-15 centimetri, în special în zonele montane și deluroase și local în Transilvania, iar în cursul nopții și în Oltenia și nord-vestul Munteniei. Pe alocuri, se va forma polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe litoral și pe crestele montane, unde rafalele vor atinge 50-70 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Orientali, vântul va avea rafale de 70-85 km/h, ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea va scădea. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 0 și 13 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sud-estul țării. Minimele vor coborî până la -12 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 4 grade pe litoral. Izolat, se va semnala ceață.