Vremea de mâine 6 ianuarie. Sunt aşteptate precipitaţii în aproape toată ţara. Maxime de 17 grade în sud-est
Vremea se menține în general închisă, cu temperaturi mai ridicate față de zilele precedente, în special în sud și sud-est. Sunt aşteptate precipitații în aproape toată țara, sub formă de ploi, lapoviță sau ninsoare. Local se vor forma polei și ceață, iar în zonele montane înalte se va depune strat nou de zăpadă. Maximele vor ajunge până la 17 grade în sud-est, în timp ce minimele coboară până la -4 grade.
Cerul va fi mai mult noros. La munte, local, vor predomina ninsorile. În Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania vor cădea mai ales ploi, în nordul Moldovei vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, precum și pe arii restrânse din Muntenia și restul Moldovei, va ploua. Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș. Local se vor acumula cantități de apă de 10-15 l/mp, iar la munte, pe arii restrânse, se va depune un strat de zăpadă de 10-15 cm. În zonele joase, vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 și 6 grade, cu valori mai ridicate pe litoral. Ceața se va forma local în sudul și sud-estul țării și pe arii mai restrânse în rest.
Vremea de mâine 6 ianuarie în ţară
Vremea va fi în general închisă, iar în sud și sud-est temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă. În Banat, Crișana și Maramureș sunt prognozate precipitații mixte – ploi, lapoviță și local ninsoare în timpul zilei, iar noaptea, mai ales ninsori cu strat de zăpadă. În Transilvania și pe arii restrânse din Moldova va ploua ziua, iar noaptea sunt posibile lapoviță și ninsoare. În restul regiunilor vor fi ploi locale. Izolat se pot înregistra cantități de apă de 10-20 l/mp. Se vor semnala depuneri de polei în mai multe zone. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-est. Maximele se vor încadra între -1 și 11 grade, cu valori mai ridicate de până la 15-17 grade în sud-estul Munteniei și în Dobrogea. Minimele vor fi cuprinse între -4 și 6 grade, mai ridicate în Dobrogea. Ceața se va semnala pe arii restrânse.
Vremea de mâine 6 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj
În Bucureşti, temperaturile vor fi peste media perioadei. Cerul va fi predominant noros, iar trecător se vor semnala ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 7 grade, iar cea minimă de 2-3 grade. Dimineața și noaptea sunt posibile condiții de ceață.
La Cluj, sunt așteptate precipitații slabe sub formă de ploaie, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va atinge 2 grade, iar minima va coborî până la -1 grad.
Vremea de mâine 6 ianuarie la munte
La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1.700 m, în general, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. Vântul va sufla cu intensificări pe creste. Temperaturile vor urca până la 6 grade în Sinaia, iar minimele vor coborî până la -5 grade în zona Stâna de Vale.
