Vremea de mâine 6 ianuarie. Sunt aşteptate precipitaţii în aproape toată ţara. Maxime de 17 grade în sud-est

Vremea de mâine 6 ianuarie în ţară

Vremea va fi în general închisă, iar în sud și sud-est temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă. În Banat, Crișana și Maramureș sunt prognozate precipitații mixte – ploi, lapoviță și local ninsoare în timpul zilei, iar noaptea, mai ales ninsori cu strat de zăpadă. În Transilvania și pe arii restrânse din Moldova va ploua ziua, iar noaptea sunt posibile lapoviță și ninsoare. În restul regiunilor vor fi ploi locale. Izolat se pot înregistra cantități de apă de 10-20 l/mp. Se vor semnala depuneri de polei în mai multe zone. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-est. Maximele se vor încadra între -1 și 11 grade, cu valori mai ridicate de până la 15-17 grade în sud-estul Munteniei și în Dobrogea. Minimele vor fi cuprinse între -4 și 6 grade, mai ridicate în Dobrogea. Ceața se va semnala pe arii restrânse.

Vremea de mâine 6 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, temperaturile vor fi peste media perioadei. Cerul va fi predominant noros, iar trecător se vor semnala ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 7 grade, iar cea minimă de 2-3 grade. Dimineața și noaptea sunt posibile condiții de ceață.