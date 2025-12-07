Vremea de mâine 8 decembrie. Ploi slabe în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 4 şi 10 grade
Vremea rămâne în continuare mai caldă decât normalul perioadei. Sunt aşteptate ploi. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 şi 10 grade, cu valori uşor mai ridicate în vestul Olteniei şi sudul Banatului, iar cele minime între -3 şi 4 grade.
La noapte, cerul va fi mai mult noros şi va ploua slab, local în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei şi în Banat şi cu totul izolat în celelalte regiuni. În Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curburã, la altitudini de peste 1500 m, se vor semnala precipitaţii slabe mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri pe litoral şi în zona Carpaţilor de Curburã, unde vor fi viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -1 şi 6 grade. Pe arii restrânse, îndeosebi în vest, sud-vest şi centru se va forma ceaţã, asociatã trecãtor cu burniţã.
Vremea de mâine 8 decembrie în ţară
Valorile termice se vor situa peste cele specifice primei decade a lunii decembrie. Cerul va deveni variabil în cea mai mare parte a zonei montane, precum şi în extremitatea de sud-vest şi parţial în dealurile subcarpatice din sud, iar în rest nebulozitatea va fi în general persistentã. Vor fi ploi slabe, izolat în nord-vestul şi centrul teritoriului, iar la începutul zilei şi în regiunile sudice. În Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curburã, la altitudini mari, trecãtor vor mai fi posibile precipitaţii slabe mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri pe crestele montane şi în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 şi 10 grade, cu valori uşor mai ridicate în vestul Olteniei şi sudul Banatului, iar cele minime între -3 şi 4 grade. Mai ales dimineaţa şi noaptea local va fi ceaţã, trecãtor asociatã cu burniţã. Presiunea atmosferică va fi în creştere accentuatã (câmp intens anticiclonic).
Vremea de mâine 8 decembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi noros şi trecãtor va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 3...4 grade.
Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul a 7 grade, iar cea minimã va fi de 2...3 grade. Noaptea vor fi condiţii de ceaţã.
Presiunea atmosferică va creşte semnificativ (câmp intens anticiclonic).
În Cluj, cerul va fi mai mult noros, temperaturile maxima vor fi de 8 grade.
Vremea de mâine 8 decembrie la munte
Valorile termice se vor situa peste cele specifice primei decade a lunii decembrie. Cerul va deveni variabil în cea mai mare parte a zonei montane şi doar izolat vor fi ploi slabe, iar în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curburã, la altitudini mari, trecãtor vor fi posibile precipitaţii slabe mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri pe creste. Mai ales dimineaţa şi noaptea, pe vãi şi în depresiuni pe arii restrânse va fi ceaţã.
