Vremea de mâine 8 decembrie. Ploi slabe în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 4 şi 10 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 8 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi noros şi trecãtor va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 3...4 grade.

Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul a 7 grade, iar cea minimã va fi de 2...3 grade. Noaptea vor fi condiţii de ceaţã.

Presiunea atmosferică va creşte semnificativ (câmp intens anticiclonic).

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, temperaturile maxima vor fi de 8 grade.