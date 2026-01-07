Antena Meniu Search
Vremea de mâine 8 ianuarie. Temperaturile scad în toată ţara. Ger, ninsori şi polei în mai multe regiuni

Vremea de mâine, 8 ianuarie, aduce o răcire semnificativă în toată țara. Ninsorile vor cuprinde mare parte din regiuni, în special în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, iar în sud și sud-est vor fi precipitații mixte sau ploi. Vântul va sufla cu putere în multe zone, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea în nordul Moldovei și pe crestele montane.

La noapte, în Banat, Crișana, Maramureș, precum și la munte va ninge, cantitățile de apă vor fi în general de 15…25 l/mp și se va depune strat de zăpadă. În Transilvania, în restul zonelor montane, dar și local în Moldova, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. În celelalte regiuni va ploua, iar în Oltenia și în vestul și nordul Munteniei se vor semnala precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Local se vor înregistra depuneri de polei. Vântul va avea intensificări la munte, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 70...85 km/h, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută. Temperaturile minime se vor situa între -8 și 7 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Izolat va fi ceață.

Vremea se va răci, mai semnificativ pe timpul nopții, când în vest, nord și centru va fi ger. Cerul va fi mai mult noros, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei va ninge. În Muntenia, sudul Moldovei și izolat în Oltenia, vor fi precipitații mixte, iar în Dobrogea, în special ploi. Pe alocuri se va forma polei, cu o probabilitate mai mare în estul țării.

Vântul va sufla cu intensificări în majoritatea zonelor, cu viteze mai mari în sud-vest și sud-est (50...70 km/h). În nordul Moldovei, în prima parte a zilei, sunt posibile perioade cu viscol.

Temperaturile maxime se vor încadra între -7...-5 grade în Banat și Crișana și 8...10 grade în Dobrogea, iar cele minime între -15 grade în regiunile vestice și -2 grade pe litoral. Izolat se va semnala ceață și chiciură.

Vremea se va răci, apropiindu-se de valorile normale pentru această dată. Cerul va fi noros, iar în primele ore ale zilei sunt așteptate precipitații slabe mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), urmând ca pe parcursul nopții cerul să se degajeze treptat. Vântul va prezenta intensificări, mai ales pe timpul zilei (40...50 km/h). Temperatura maximă, care se va atinge în prima parte a zilei, va fi de 1...2 grade, iar cea minimă va coborî în jurul valorii de -5 grade.

În Cluj-Napoca, maxima va fi de -2 grade, cu precipitații sub formă de ninsoare. Vântul va sufla cu aproximativ 20 km/h. Minima nopții va fi de -8 grade, iar ninsoarea va fi slabă.

Cerul va fi mai mult noros și va ninge în zonele montane. În jumătatea nordică a țării și la munte se va depune un strat de zăpadă, în general de 3...10 cm. Vântul va sufla cu intensificări, în special pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor depăși 80...90 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea.

