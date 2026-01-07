Vremea de mâine 8 ianuarie. Temperaturile scad în toată ţara. Ger, ninsori şi polei în mai multe regiuni

Vremea la noapte

Vremea de mâine 8 ianuarie în ţară

Vremea se va răci, mai semnificativ pe timpul nopții, când în vest, nord și centru va fi ger. Cerul va fi mai mult noros, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei va ninge. În Muntenia, sudul Moldovei și izolat în Oltenia, vor fi precipitații mixte, iar în Dobrogea, în special ploi. Pe alocuri se va forma polei, cu o probabilitate mai mare în estul țării.

Vântul va sufla cu intensificări în majoritatea zonelor, cu viteze mai mari în sud-vest și sud-est (50...70 km/h). În nordul Moldovei, în prima parte a zilei, sunt posibile perioade cu viscol.

Temperaturile maxime se vor încadra între -7...-5 grade în Banat și Crișana și 8...10 grade în Dobrogea, iar cele minime între -15 grade în regiunile vestice și -2 grade pe litoral. Izolat se va semnala ceață și chiciură.

Vremea de mâine 8 ianuarie în Bucureşti și Cluj

Vremea se va răci, apropiindu-se de valorile normale pentru această dată. Cerul va fi noros, iar în primele ore ale zilei sunt așteptate precipitații slabe mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), urmând ca pe parcursul nopții cerul să se degajeze treptat. Vântul va prezenta intensificări, mai ales pe timpul zilei (40...50 km/h). Temperatura maximă, care se va atinge în prima parte a zilei, va fi de 1...2 grade, iar cea minimă va coborî în jurul valorii de -5 grade.