Vremea de mâine 9 ianuarie. Temperaturile scad considerabil şi ninge în mare parte a ţării. Maxime de 3 grade

Vremea se menține deosebit de rece în nordul și centrul țării, unde local va fi ger. Începând din orele serii, aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest, aducând ninsori în Transilvania, Maramureș și Crișana. În Banat, Oltenia și pe alocuri în Muntenia vor fi precipitații mixte, favorizând formarea poleiului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sud, est și centru. Pe arii restrânse se va semnala ceață și chiciură.

de Redactia Observator

la 08.01.2026 , 15:51
Vremea de mâine 9 ianuarie. Temperaturile scad considerabil şi ninge în mare parte a ţării. Maxime de 3 grade

La noapte, vremea se va răci semnificativ, iar în vest, nord și centru, și izolat în rest, va fi ger. Cerul va avea înnorări și va ninge local la munte și în nord, izolat și în centru și sud-est. Vântul va avea intensificări în sudul, estul și centrul țării, cu viteze în general de 45...65 km/h, precum și la munte, unde rafalele vor depăși 60...80 km/h. În Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între -15 și -5 grade. Izolat se va semnala ceață și chiciură.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 9 ianuarie în ţară

Valorile termice diurne vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în nord, centru și vest, și local în est, fiind apropiate de normal în restul teritoriului. Temperaturile nocturne vor marca o creștere față de intervalul anterior în cea mai mare parte a țării, însă va fi ger local în nord-est. Cerul va avea înnorări temporare, cu ninsori la munte. Începând cu orele serii, aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest. Vor fi ninsori locale în Transilvania, Maramureș și Crișana, izolat în Moldova, iar în Banat, Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia se vor semnala precipitații mixte și local se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe alocuri în sud, est și centru. Temperaturile maxime vor fi, în general, între -6 și 3 grade, iar cele minime între -14 grade în nordul Moldovei și 3 grade pe litoral. Pe arii restrânse va fi ceață și chiciură.

Vremea de mâine 9 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre dimineață va crește probabilitatea pentru precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -3...-1 grad.

Vremea de mâine 9 ianuarie la Bucureşti

În Cluj-Napoca, temperatura maximă va atinge -5 grade, coborând noaptea la -10 grade. Este în vigoare o avertizare de cod galben de ger, iar vântul va sufla slab, cu șanse slabe de precipitații.

Vremea de mâine 9 ianuarie la munte

La munte, cerul va avea înnorări temporare, iar în prima parte a zilei va ninge izolat. Vântul va sufla moderat, cu intensificări mai ales în Carpații Meridionali și Orientali, unde rafalele vor atinge, în general, 65...75 km/h.

Vremea de mâine 9 ianuarie la munte

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vremea prognoza meteo temperaturi
