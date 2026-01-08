Vremea de mâine 9 ianuarie. Temperaturile scad considerabil şi ninge în mare parte a ţării. Maxime de 3 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 9 ianuarie în ţară

Valorile termice diurne vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în nord, centru și vest, și local în est, fiind apropiate de normal în restul teritoriului. Temperaturile nocturne vor marca o creștere față de intervalul anterior în cea mai mare parte a țării, însă va fi ger local în nord-est. Cerul va avea înnorări temporare, cu ninsori la munte. Începând cu orele serii, aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest. Vor fi ninsori locale în Transilvania, Maramureș și Crișana, izolat în Moldova, iar în Banat, Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia se vor semnala precipitații mixte și local se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe alocuri în sud, est și centru. Temperaturile maxime vor fi, în general, între -6 și 3 grade, iar cele minime între -14 grade în nordul Moldovei și 3 grade pe litoral. Pe arii restrânse va fi ceață și chiciură.

Vremea de mâine 9 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre dimineață va crește probabilitatea pentru precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -3...-1 grad.