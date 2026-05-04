Vremea de mâine 5 mai. Se încălzește peste normalul perioadei în toată țara. Maxime de 28 de grade
Vremea se încălzește în toată țara, iar temperaturile vor ajunge peste valorile normale pentru această perioadă, în special în vest, nord și centru. Ziua aduce maxime de până la 28 de grade, cer variabil și, izolat, averse și descărcări electrice în zonele montane și de deal, în timp ce în majoritatea regiunilor vremea va fi frumoasă și stabilă.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi variabil în sudul și sud-estul teritoriului și senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 14 grade în Dealurile de Vest.
Vremea de mâine 5 mai în ţară
Vremea va continua să se încălzească, astfel valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date îndeosebi în vestul, nordul și centrul țării (abateri pozitive în general de 5...7 grade). Cerul va fi variabil, chiar mai mult senin dimineața și noaptea, dar cu înnorări după-amiaza, când izolat vor fi averse și descărcări electrice, la munte, în special în Carpații Meridionali, în nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi de la 16...17 grade pe litoral, până în jurul a 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș, iar cele minime între 0 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 15 grade în Dealurile de Vest. Izolat vor fi condiții de ceață.
Vremea de mâine 5 mai în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea va fi frumoasă și se va încălzi, astfel valorile termice vor fi apropiate de media multianuală specifică acestei date. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 6...8 grade.
Vremea de mâine în Cluj va fi puțin mai caldă decât astăzi, cu temperaturi maxime de 22 grade. Nu există o șansă semnificativă de ploaie, vântul va sufla cu aproximativ 15 km/h.
Vremea de mâine 5 mai la mare
Vremea va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, în ușoară intensificare după-amiaza. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 18 grade, iar cele minime între 9 și 11 grade. Temperatura apei mării va avea valori de 11...13 grade.
Vremea de mâine 5 mai la munte
Vremea va continua să se încălzească devenind caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, dar cu înnorări după-amiaza, când izolat vor fi averse și descărcări electrice, în special în Carpații Meridionali. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în cursul zilei pe creste.
