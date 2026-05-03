Vremea de mâine 4 mai. Revine căldura, sunt aşteptate maxime de până la 26 de grade în mai multe regiuni
Vremea se menține în general stabilă în următoarele ore, cu cer variabil și temperaturi în creștere în majoritatea regiunilor. În timp ce nopțile rămân reci, cu minime ce pot coborî sub zero grade în unele zone, ziua de 4 mai aduce valori termice mai ridicate decât normalul perioadei, dar și înnorări trecătoare și ploi slabe, izolate, în special la munte și în sud și est.
La noapte, cerul va fi mai mult senin în vestul și nord-vestul țării și variabil în restul teritoriului. Izolat, sunt posibile ploi slabe în Moldova și Muntenia, dar și în Carpații Meridionali și de Curbură, unde, la altitudini de peste 1800 de metri, pot apărea și fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele Carpaților Meridionali. Temperaturile minime se vor situa între -1 și 10 grade. Spre finalul intervalului, izolat se poate forma brumă, cu o probabilitate mai ridicată în sudul și estul Transilvaniei.
Vremea de mâine 4 mai în ţară
Valorile termice diurne vor crește în toate regiunile, iar în nordul și centrul țării vor depăși mediile specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare pe parcursul zilei în Carpații Meridionali și Orientali, în sudul Moldovei, în zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia, unde izolat pot apărea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe timpul zilei pe crestele montane și în regiunile sud-estice. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 15 și 26 de grade, iar cele minime între -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade în Dealurile de Vest.
Vremea de mâine 4 mai în Bucureşti şi Cluj
În București, vremea va deveni normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va atinge 21...22 de grade, în timp ce minima se va situa între 8 și 10 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 6 grade.
La Cluj, valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă, cu o maximă de aproximativ 18 grade. Nu sunt așteptate precipitații, astfel că ziua va fi una uscată. Vântul va sufla slab, cu viteze de aproximativ 7 km/h.
Vremea de mâine 4 mai la munte
În zonele montane, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare pe parcursul zilei în Carpații Meridionali și Orientali. Izolat, pot apărea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe creste.
