Vremea de mâine 4 mai. Revine căldura, sunt aşteptate maxime de până la 26 de grade în mai multe regiuni

Vremea se menține în general stabilă în următoarele ore, cu cer variabil și temperaturi în creștere în majoritatea regiunilor. În timp ce nopțile rămân reci, cu minime ce pot coborî sub zero grade în unele zone, ziua de 4 mai aduce valori termice mai ridicate decât normalul perioadei, dar și înnorări trecătoare și ploi slabe, izolate, în special la munte și în sud și est.

de Redactia Observator

la 03.05.2026 , 16:12
Hartă meteo România Hartă meteo România Galerie (4)

La noapte, cerul va fi mai mult senin în vestul și nord-vestul țării și variabil în restul teritoriului. Izolat, sunt posibile ploi slabe în Moldova și Muntenia, dar și în Carpații Meridionali și de Curbură, unde, la altitudini de peste 1800 de metri, pot apărea și fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele Carpaților Meridionali. Temperaturile minime se vor situa între -1 și 10 grade. Spre finalul intervalului, izolat se poate forma brumă, cu o probabilitate mai ridicată în sudul și estul Transilvaniei.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 4 mai în ţară

Articolul continuă după reclamă

Valorile termice diurne vor crește în toate regiunile, iar în nordul și centrul țării vor depăși mediile specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare pe parcursul zilei în Carpații Meridionali și Orientali, în sudul Moldovei, în zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia, unde izolat pot apărea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe timpul zilei pe crestele montane și în regiunile sud-estice. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 15 și 26 de grade, iar cele minime între -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade în Dealurile de Vest.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 4 mai în Bucureşti şi Cluj

În București, vremea va deveni normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va atinge 21...22 de grade, în timp ce minima se va situa între 8 și 10 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 6 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă, cu o maximă de aproximativ 18 grade. Nu sunt așteptate precipitații, astfel că ziua va fi una uscată. Vântul va sufla slab, cu viteze de aproximativ 7 km/h.

Vremea de mâine 4 mai la munte

În zonele montane, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare pe parcursul zilei în Carpații Meridionali și Orientali. Izolat, pot apărea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe creste.

Hartă meteo zona montană

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vremea prognoza meteo temperaturi
Înapoi la Homepage
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferați să vă faceți cumpărăturile la magazine de tip discount?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 4 mai. Revine căldura, sunt aşteptate maxime de până la 26 de grade în mai multe regiuni
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.