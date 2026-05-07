Vremea de mâine 8 mai. Meteorologii anunţă ploi torenţiale în mai multe regiuni. Maximele ating 27 de grade
Vremea rămâne instabilă în mare parte din ţară în următoarele ore şi pe parcursul zilei de vineri. Meteorologii anunţă averse, descărcări electrice şi intensificări ale vântului în mai multe regiuni, inclusiv la munte, în Transilvania, Muntenia şi Moldova. Cu toate acestea, temperaturile se vor menţine peste valorile normale ale perioadei, cu maxime de până la 27 de grade.
Vremea la noapte
La noapte, vremea va fi instabilă în mai multe regiuni ale ţării. Cerul va avea înnorări temporare şi se vor semnala averse în Crişana, Maramureş, Transilvania, în cea mai mare parte a Munteniei, local în Oltenia şi Moldova, izolat în Banat şi posibil în sud-vestul Dobrogei. Pe suprafeţe restrânse, ploile vor fi însoţite de descărcări electrice, iar izolat cantităţile de apă pot depăşi 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în estul teritoriului. Temperaturile minime se vor încadra între 7 şi 14 grade, cele mai scăzute valori urmând să se înregistreze în estul Transilvaniei. În anumite zone se va forma ceaţă, mai ales în sud-estul ţării şi în depresiuni.
Vremea de mâine 8 mai în ţară
Vremea va fi în general instabilă, însă temperaturile se vor menţine peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări accentuate, averse torenţiale, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe timpul zilei, fenomenele vor apărea la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, nordul şi centrul Moldovei, în zona deluroasă a Munteniei şi izolat în celelalte regiuni. Pe timpul nopţii, ploile se vor extinde în Oltenia, pe arii relativ extinse din Muntenia şi sudul Transilvaniei, local în Banat şi izolat în restul teritoriului. Pe alocuri, cantităţile de apă vor depăşi 15-25 l/mp, cu cele mai mari şanse în regiunile extracarpatice şi în zonele montane şi submontane. Izolat, vor fi condiţii de grindină.
Temperaturile maxime se vor încadra între 19 şi 27 de grade, însă pe litoral valorile vor fi mai scăzute, între 15 şi 18 grade. Minimele nopţii vor varia între 7 şi 14 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe suprafeţe restrânse, se va semnala ceaţă.
Vremea de mâine 8 mai în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea va fi caldă, dar instabilă. Cerul va avea înnorări temporare, iar spre seară şi pe timpul nopţii cresc şansele pentru averse, descărcări electrice şi uşoare intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 25 de grade, în timp ce minima se va situa între 11 şi 13 grade.
La Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea din ziua precedentă. Temperaturile maxime vor urca până la 20 de grade, iar ploile vor continua şi joi, însă în cantităţi mai reduse decât astăzi.
Vremea de mâine de 8 mai la mare
Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil și mai ales spre seară și noaptea, pe alocuri vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 18 grade, iar cele minime se vor încadra între 10 și 13 grade. În timpul nopții vor fi condiții de ceață. Temperatura apei mării va avea valori de 12-14 grade.
Vremea de mâine 8 mai la munte
Vremea va fi în general instabilă, cu valori termice mai mari decât cele specifice datei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 l/mp și izolat va cădea grindină.
