Vremea de mâine, 7 mai. Cum vor fi temperaturile în ţară şi în Bucureşti

Vremea va rămâne caldă miercuri seara şi joi în cea mai mare parte a ţării, însă meteorologii anunţă şi perioade de instabilitate atmosferică, cu averse şi descărcări electrice în mai multe regiuni.

În cursul serii şi al nopţii, în Banat şi Crişana, dar posibil şi în nord-vestul Transilvaniei, vor apărea ploi slabe şi temporare. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 şi 15 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. Pe arii restrânse, în special în sud-est şi în depresiuni, se va forma ceaţă.

Vremea de mâine 7 mai în ţară

Joi, vremea va deveni uşor instabilă, iar în jumătatea de nord-vest a ţării temperaturile vor scădea faţă de ziua precedentă. În restul regiunilor, valorile termice nu vor avea schimbări importante. Sunt aşteptate înnorări temporare, averse şi, pe alocuri, descărcări electrice în Crişana şi Maramureş, local în Banat şi Transilvania, iar după-amiaza şi noaptea şi în nordul Moldovei, precum şi izolat în Oltenia şi Muntenia. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în regiunile estice, pe crestele montane şi în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 27 de grade Celsius, iar pe litoral vor coborî spre 14 grade.

Vremea de mâine 7 mai în Bucureşti şi Cluj

În Capitală, vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare în cursul nopţii, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va ajunge la 24-26 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 11 şi 13 grade Celsius.

Vremea va fi caldă şi predominant însorită în Cluj, unde temperaturile vor ajunge până la 28 de grade Celsius, iar cele resimţite vor urca spre 30 de grade. Şansele de ploaie sunt foarte reduse, iar vântul va sufla slab, cu unele intensificări de scurtă durată.

Vremea de mâine 7 mai la munte

La munte, instabilitatea atmosferică se va accentua joi după-amiaza şi noaptea. Vor fi perioade cu înnorări, averse şi descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări pe creste şi în timpul ploilor.

Vremea de mâine 7 mai pe litoral

Vremea va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă. Cerul va fi mai mult senin ziua, apoi va deveni variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare după-amiaza. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele minime între 10 și 12 grade. Noaptea, vor fi condiții de ceață. Temperatura apei mării va avea valori de 12-14 grade.

