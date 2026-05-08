Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. Fata, găsită pe un câmp
O elevă de 18 ani din Bihor a fost ucisă la o fermă unde îşi făcea practica. Tânăra a fost găsită pe un câmp, la doi kilometri de ultima casă locuită, cu urme în jurul gâtului. Criminalul este căutat cu drona şi câinii de urmă.
Din primele informaţii, fata, elevă în an terminal la şcoala profesională, se afla în săptămâna de practică la ferma din Parhida, comuna Tămășeu.
Ucisă de îngrijitor
Tânăra ar fi avut o legătură timp de un an cu îngrijitorul de la fermă, un bărbat recidivist care ar fi fost condamnat pentru crimă.
Nu se ştie de la ce a pornit scandalul între elevă şi îngrijitor. Dimineaţă, chiar înainte de tragedie, eleva vorbise cu diriginta ei.
Imediat după faptă, bărbatul s-a făcut nevăzut. Este căutat cu ajutorul dronelor, un elicopter şi câini de urmă.
