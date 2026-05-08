O elevă de 18 ani din Bihor a fost ucisă la o fermă unde îşi făcea practica. Tânăra a fost găsită pe un câmp, la doi kilometri de ultima casă locuită, cu urme în jurul gâtului. Criminalul este căutat cu drona şi câinii de urmă.

Din primele informaţii, fata, elevă în an terminal la şcoala profesională, se afla în săptămâna de practică la ferma din Parhida, comuna Tămășeu.

Ucisă de îngrijitor

Tânăra ar fi avut o legătură timp de un an cu îngrijitorul de la fermă, un bărbat recidivist care ar fi fost condamnat pentru crimă.

Articolul continuă după reclamă

Nu se ştie de la ce a pornit scandalul între elevă şi îngrijitor. Dimineaţă, chiar înainte de tragedie, eleva vorbise cu diriginta ei.

Imediat după faptă, bărbatul s-a făcut nevăzut. Este căutat cu ajutorul dronelor, un elicopter şi câini de urmă.

Georgiana Botez Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰