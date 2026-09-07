Un dom de căldură lovește Europa în septembrie, cu temperaturi de 40 °C. Ce anunţă experţii

Un val intens de căldură este așteptat în Europa la începutul lunii septembrie, iar în unele zone temperaturile ar putea ajunge chiar la 40 de grade Celsius. Meteorologii BBC spun că în sudul Europei și în regiunea Mediteranei temperaturile ar putea urca spre 38-40 de grade.

Aerul foarte cald din nordul Africii este împins spre Franța, Spania și Italia, iar o zonă puternică de presiune ridicată favorizează formarea unei așa-numite "cupole de căldură".

Ce este un dom de căldură și ce țări va afecta

O cupolă de căldură apare atunci când o zonă mare de presiune ridicată rămâne blocată deasupra unei regiuni pentru mai mult timp și ține aerul fierbinte aproape de sol, potrivit Independent.co.

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Fenomenul s-a format deasupra Europei și va aduce temperaturi foarte ridicate în Franța, Spania, Italia și în regiunea Balcanilor.

În următoarele zile, în Spania și Italia sunt prognozate temperaturi de 38 până la 42 de grade Celsius, mai ales în văi și în zonele de coastă.

În ce zone din Europa ar putea ţine mai mult valul de căldură

Meteorologii avertizează că valul de căldură ar putea dura mai mult în sudul Europei.

Serviciile meteorologice din Spania și Franța au atras atenția și asupra unui risc mai mare de incendii de vegetație, după o vară foarte caldă și secetoasă.

Canicula va ajunge și în Marea Britanie

În Marea Britanie este așteptată o perioadă mai caldă și mai însorită, cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius în Londra.

Totuși, spre deosebire de sudul Europei, căldura nu ar urma să dureze prea mult. Temperaturile sunt așteptate să scadă la începutul săptămânii. Din ziua de marți, vremea ar urma să se răcească treptat și în alte părți ale Europei.

În Marea Britanie, vremea va deveni schimbătoare, cu ploi și averse, dar și cu perioade însorite. Potrivit prognozei pe termen mai lung a Met Office, între 11 și 20 septembrie, vremea va fi instabilă la început, cu unele perioade uscate și nopți mai răcoroase.

Dinspre vest vor veni însă episoade de ploaie și averse, iar uneori vântul ar putea sufla mai puternic. Spre mijlocul lunii septembrie ar putea apărea perioade mai lungi fără ploi, însă meteorologii spun că este puțin probabil să urmeze o perioadă lungă de vreme complet uscată și stabilă. Temperaturile vor fi, în general, apropiate de normalul perioadei, deși unele nopți vor rămâne mai răcoroase.