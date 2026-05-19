Vremea de mâine 20 mai. Ploi şi grindină în mai multe regiuni din țară

Vremea de mâine 20 mai în Bucureşti şi Cluj

La noapte, cerul va avea înnorări temporare și vor fi ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 12 - 13 grade.

Vremea se va menține normală termic. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23 - 25 de grade, iar cea minimă de 12 - 14 grade.

În Cluj, de dimineață și până la jumătatea zilei soarele va fi prezent pe cer, va fi o zi preponderent senină. Doar seara va fi înnorat și vom avea și ploaie.