Vremea de mâine 20 mai. Ploi şi grindină în mai multe regiuni din țară
Vremea se anunță capricioasă. Meteorologii spun că vor fi ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării, mai ales după-amiaza și în timpul nopții. Temperaturile se vor menține însă normale pentru această perioadă, cu maxime de până la 26 de grade. La munte și în estul țării sunt așteptate rafale puternice de vânt, iar izolat pot apărea căderi de grindină.
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în sudul, estul și centrul țării. Vor fi ploi de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice pe alocuri în Muntenia, Dobrogea și Carpații Meridionali și izolat în Moldova și Transilvania. Îndeosebi spre dimineață, vântul va deveni moderat, cu unele intensificări în regiunile estice, cu viteze în general de 40 - 50 km/h, precum și în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, unde vor fi rafale de 55 - 65 km/h. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 16 grade. Izolat va fi ceață.
Vremea de mâine 20 mai în ţară
Vremea se va menține normală termic. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales după-amiaza și noaptea când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Pe spații mici cantitățile de apă vor depăși 15 - 25 l/mp și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare, îndeosebi ziua, în estul și nord-estul țării, cu viteze de 50 - 65 km/h, precum și în zona montană înaltă, cu rafale de 60...80 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade, iar cele minime între 8 și 15 grade. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață.
Vremea de mâine 20 mai în Bucureşti şi Cluj
La noapte, cerul va avea înnorări temporare și vor fi ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 12 - 13 grade.
Vremea se va menține normală termic. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23 - 25 de grade, iar cea minimă de 12 - 14 grade.
În Cluj, de dimineață și până la jumătatea zilei soarele va fi prezent pe cer, va fi o zi preponderent senină. Doar seara va fi înnorat și vom avea și ploaie.
Vremea de mâine 20 mai pe litoral
Vremea va fi instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate și temporar vor fi averse moderate cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 50 - 55 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 22 de grade, iar cele minime vor fi de 14 - 16 grade. Vor fi condiții de ceață. Temperatura apei mării va avea valori de 14 - 16 grade.
Vremea de mâine 20 mai la munte
Vremea se va menține normală termic. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice pe arii relativ extinse în special după-amiaza, iar noapte local în Carpații Orientali și Meridionali. Pe spații mici cantitățile de apă vor depăși 15 - 25 l/mp și izolat vor fi posibile căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, cu rafale de 60 - 80 km/h, dar de scurtă durată și în timpul ploilor.
