Început de vară cu temperaturi ridicate și ploi. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo valabilă pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 18 mai-15 iunie. Astfel, la finalul primăverii și în prima parte a verii în unele zone din România va fi mai cald decât este normal, iar în altele va ploua. 

de Redactia Observator

la 19.05.2026 , 11:50
Potrivit specialiștilor, vremea se va încălzi, însă nu vom scăpa de ploi. 

Vremea 18-25 mai

Potrivit ANM, în săptămâna 18 – 25 mai, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice, estice și centrale. În rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice, sud-estice și sudice, iar în rest va fi deficitar.

Vremea 25 mai-1 iunie

În săptămâna 25 mai - 1 iunie, temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile nord-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în sud- estul teritoriului, iar în rest vor fi deficitare, mai ales în vest și nord-vest.

Vremea 1 iunie-8 iunie

În săptămâna 1-8 iunie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Vremea 8 iunie-15 iunie

În săptămâna 8-15 iunie mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile, a precizat ANM.

vremea prognoza meteo temperatura
