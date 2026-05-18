Codul galben de vreme rea a adus haos în vestul ţării. La Lugoj, ploaia torenţială a transformat în câteva clipe mai multe străzi în adevărate şuvoaie.

Apa a înghiţit şoselele, iar maşinile au înaintat cu greu prin valuri. Şi gospodăriile oamenilor au fost inundate, astfel că pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei. Iar imaginea dezastrului nu s-a oprit aici.

Mai multe străzi, curți, grădini și subsoluri au fost inundate în urma ploii torențiale care a căzut, duminică seara, la Lugoj.

La sute de kilometri distanţă, în Bihor, apa a fost înlocuită de gheaţă. În Leheceni, comuna Cărpinet, o vijelie scurtă, dar violentă, a acoperit în câteva minute curţile şi grădinile cu un strat gros de grindină. Deşi bucăţile au fost mici, a frost suficient cât să îngroape culturile şi să lase în urmă un peisaj alb, ca de iarnă.

