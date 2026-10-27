Temperaturi sub normal în toată țara și ploi mai multe decât de obicei. Cum va fi vremea în noiembrie

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară, în primele două săptămâni ale lunii noiembrie, iar apoi vor reveni la valori apropiate de mediile climatologice.

Precipitaţiile vor fi excedentare în mai multe regiuni, în special în prima şi a treia săptămână a intervalului.

Prognoza meteo 26 octombrie - 2 noiembrie 2026

În săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie, mediile valorilor termice se vor situa uşor sub cele specifice perioadei în regiunile vestice, în timp ce în restul ţării temperaturile vor fi apropiate de cele normale.

Articolul continuă după reclamă

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice, sudice şi local în cele centrale, în timp ce în vestul şi nord-vestul ţării cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare.

Prognoza meteo 2 - 9 noiembrie 2026

În săptămâna 2 - 9 noiembrie, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele specifice perioadei, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru acest interval, cu un posibil deficit uşor în regiunile nord-vestice şi un excedent uşor în cele nord-estice.

Prognoza meteo 9 - 16 noiembrie 2026

În săptămâna 9 - 16 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

În ceea ce priveşte precipitaţiile, meteorologii estimează un regim pluviometric uşor excedentar în cea mai mare parte a ţării.

Prognoza meteo 16 - 23 noiembrie 2026

În săptămâna 16 - 23 noiembrie, mediile valorilor termice vor reveni la valori apropiate de cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile vestice şi nord-vestice, în timp ce în restul ţării vor fi, în general, apropiate de cele normale.