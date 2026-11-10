Românce, sechestrate şi exploatate în Italia. 7 persoane au fost arestate

Peste 170 de femei, majoritatea originare din Republica Moldova şi România, ar fi fost recrutate și aduse ilegal în Italia, unde erau obligate să lucreze ca îngrijitoare pentru persoane vârstnice, în condiții de exploatare gravă. Victimele erau ținute în locuințele în care lucrau, aveau program de până la 24 de ore pe zi și primeau salarii reduse prin diverse rețineri. Șapte persoane au fost arestate în urma unei anchete desfășurate de autoritățile italiene, în colaborare cu cele internaționale.

Operațiunea a avut loc în provincia Cosenza, din sudul Italiei, unde carabinierii din cadrul unității specializate în protecția muncii au pus în aplicare mai multe măsuri preventive și ordine de sechestru, scrie La Gazzetta del Mezzogiorno.

Luni dimineață, 9 noiembrie, autoritățile au desfășurat intervenții în localitățile Rose și Rende, dar și în România, în cadrul unei operațiuni internaționale. Acțiunea a fost coordonată de Direcția Districtuală Antimafia din Catanzaro, cu sprijinul poliției italiene și al rețelei europene ENFAST, specializată în localizarea persoanelor urmărite.

Șapte persoane, vizate de măsuri preventive în ancheta privind exploatarea femeilor

Judecătorul pentru investigații preliminare din Catanzaro a dispus arestarea preventivă a unui cuplu format dintr-un cetățean italian și o femeie din Republica Moldova. Cei doi sunt considerați de anchetatori organizatorii și administratorii de facto ai unei agenții fictive de plasare a forței de muncă.

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Nora acestora, tot cetățean moldovean, a fost plasată în arest la domiciliu, fiind suspectată că se ocupa de primirea victimelor și de organizarea transportului și cazării acestora.

Alte patru persoane, cetățeni străini care dețineau sau lucrau ca șoferi pentru o companie românească de transport internațional, au fost vizate de mandate de arestare preventivă. Acestea au fost localizate în străinătate, iar autoritățile internaționale au intervenit pentru punerea în aplicare a măsurilor.

Toți cei șapte sunt suspectați, în diferite grade, de constituirea unui grup infracțional organizat, intermediere ilegală și exploatare agravată prin muncă, facilitarea agravată a imigrației clandestine și spălare de bani prin reinvestirea propriilor venituri ilicite.

Peste 170 de femei ar fi fost aduse ilegal în Italia

Potrivit anchetei coordonate de procurorii antimafia din Catanzaro, suspecții ar fi recrutat în străinătate și introdus ilegal în Italia peste 170 de femei, majoritatea originare din Republica Moldova.

Acestea erau trimise să lucreze ca îngrijitoare pentru persoane vârstnice, iar în unele cazuri în restaurante din provincia Cosenza. Toate ar fi fost supuse unor condiții grave de exploatare.

Anchetatorii susțin că membrii grupării profitau de situația financiară extrem de dificilă a femeilor în țările de origine și de statutul lor de persoane fără drept legal de ședere în Italia.

Recrutarea se realiza prin intermediul rețelelor sociale și al recomandărilor personale. Victimelor li se promiteau locuri de muncă stabile, însă realitatea era cu totul diferită.

Femeile erau aduse în Italia prin utilizarea frauduloasă a vizelor turistice, valabile doar 90 de zile și care nu permiteau desfășurarea unei activități profesionale.

Transportul era asigurat cu autocare și microbuze aparținând unei companii românești, pe ruta Republica Moldova-România- Italia. Un punct important de tranzit se afla în orașul Bari, din regiunea Puglia, de unde femeile erau transportate ulterior în localitatea Rose.

Potrivit anchetatorilor, gruparea evita sistematic controalele privind depășirea perioadei legale de ședere.

Obligau femeile să muncească până la 24 de ore pe zi, pentru 700-800 de euro lunar

După sosirea în Italia, femeile erau cazate temporar într-un apartament din Rose, prezentat drept o unitate de cazare de tip B&B pentru a evita controalele.

Ulterior, acestea erau repartizate familiilor care aveau nevoie de îngrijitoare. Victimele erau obligate să locuiască la domiciliul persoanelor asistate și să lucreze în ture continue, uneori până la 24 de ore pe zi.

Nu aveau contracte de muncă și nici asigurări sociale sau medicale. Salariile erau cuprinse între 700 și 800 de euro pe lună și ajungeau rareori la 1.000 de euro, în cazurile mai dificile.

Condițiile de cazare erau degradante și lipsite de intimitate. De multe ori, femeile erau obligate să doarmă în aceeași cameră cu persoanele pe care le îngrijeau sau direct pe canapele.

Taxe impuse victimelor și amenințări cu expulzarea

Pe lângă condițiile de muncă extrem de dificile, femeilor li se impuneau și datorii către organizatorii rețelei.

Din primul salariu le erau reținute mai multe sume: 300 de euro drept comision pentru găsirea locului de muncă, 150 de euro pentru transport și 20 de euro pentru cartela SIM. Familiile persoanelor vârstnice erau obligate, la rândul lor, să plătească încă 100 de euro pentru serviciile de intermediere oferite de presupusa agenție.

Dacă victimele protestau față de condițiile de muncă sau față de reținerile salariale, erau intimidate cu amenințări privind concedierea, repatrierea forțată sau denunțarea lor către autoritățile italiene.

Bunuri și bani confiscați în cadrul anchetei

Potrivit procurorilor, profiturile obținute din exploatarea femeilor ar fi fost introduse din nou în circuitul economic prin transferuri bancare fictive efectuate de rude și complici aflați în străinătate.

Ulterior, banii ar fi fost folosiți pentru cumpărarea unui imobil în localitatea Rende. Pe lângă măsurile preventive dispuse împotriva celor șapte suspecți, judecătorul a ordonat punerea sub sechestru a imobilului din Rende, despre care anchetatorii susțin că a fost achiziționat din venituri provenite din activități infracționale.

Au fost puse sub sechestru și cinci vehicule, printre care autocare și microbuze folosite în mod constant pentru transportul internațional al muncitoarelor și repartizarea acestora.

Autoritățile au dispus, de asemenea, confiscarea preventivă a sumei totale de 75.600 de euro, considerată profitul obținut din infracțiunile investigate.