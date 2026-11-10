TNB suspendă repetiţiile unui spectacol, în urma scandalului cu Felix Alexa. Ministerul Culturii a intervenit

Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti a anunţat oficial suspendarea repetiţiilor pentru spectacolul "Tartuffe" de J.B.P. Moliere, regizat de Felix Alexa, în urma unui conflict intern intens şi a intervenţiei Ministerului Culturii.

"Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti a decis, având în vedere şi întrevederea cu reprezentanţii Ministerului Culturii, suspendarea repetiţiilor spectacolului 'Tartuffe', ca măsură de organizare a activităţii, până la identificarea soluţiei profesionale adecvate pentru continuarea proiectului. Publicul va fi informat cu privire la evoluţia proiectului prin canalele oficiale ale teatrului", se arată pe pagina de Facebook a Naţionalului bucureştean.

Angajarea regizorului Felix Alexa a stârnit un val de proteste în rândul comunităţii teatrale. Peste 50 de actori, printre care Mihai Călin şi Ofelia Popii, au semnat o petiţie adresată Ministerului Culturii, iar figuri notabile precum regizorul Andrei Şerban au cerut reanalizarea situaţiei, invocând acuzaţii legate de comportamente abuzive şi o criză de-a dreptul instituţională în cadrul teatrului.

Din distribuţia anunţată iniţial făceau parte actori precum Marius Manole, Marius Bodochi şi Fulvia Folosea, însă mai mulţi artişti au declinat sau renunţat la colaborare pe fondul scandalului.

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Luni, Ministerul Culturii a transmis că verifică, în prezent, în toate instituţiile subordonate, modul de aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a hărţuirii pe criterii de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă.

Precizările ministerului au venit în contextul scandalului de la TNB care îl vizează pe regizorul Felix Alexa.

În acest context, conducerea Ministerului Culturii s-a întâlnit cu managerul TNB, Ada Hausvater.

''În cadrul întrevederii (...) conducerea Ministerului Culturii şi-a exprimat îngrijorarea şi a solicitat clarificări privind situaţia creată în urma mărturiilor apărute în spaţiul public şi a reacţiilor generate în comunitatea teatrală. Fără a interveni în raporturile individuale de muncă sau comerciale ale instituţiilor din subordine şi cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie, Ministerul Culturii are responsabilitatea de a veghea la menţinerea unui mediu profesional sigur, bazat pe demnitate, respect reciproc şi egalitate de şanse. În acest sens, ministerul verifică, în prezent, în toate instituţiile subordonate, modul de aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a hărţuirii pe criterii de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă, prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 970/2023'', a informat ministerul într-o postare pe Facebook.