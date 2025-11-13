Preţurile de la pompă stau pe un butoi de pulbere. Cel puţin 9 lei pe litrul de motorină, chiar 10, e scenariul negru pe care-l iau în calcul specialiştii, dacă statul nu reuşeşte să preia la timp afacerea Lukoil. Doar în ultima lună, motorina s-a scumpit cu 40 de bani.

Aproape că nu e zi în care să nu vedem câţiva bani adăugaţi la preţurile de la pompă. Un plin de carburant îi costă pe şoferi cu cel puţin 20 de lei în plus. Dacă aleg combustibilii clasici. Dacă optează pentru cei premium, costurile cresc şi mai mult. Motorina premium a ajuns la 8 lei şi 60 de bani pe litru, în unele staţii.

"Au mai crescut, într-adevăr. Până la urmă, nu prea avem ce să facem. Trebuie să ne conformăm", a spus un conducător auto.

Dependenta de Lukoil aduce riscuri majore de preț

Problema se resimte în întreaga regiune, unde multe țări depind de Lukoil. Potrivit unor specialiști, prețurile ar putea crește chiar și cu până la 20%, dacă ruşii opresc producţia la noi şi în ţările de lângă. Adică, preţul la motorină ar putea trece de 9 lei.

"Vedem un risc de continuare a ascensiunii preţurilor, în cazul în care avem perturbări în privinţa alimentării cu produse dinspre Lukoil. Cred că este un context de piață tensionat", a declarat telefonic Claudiu Cazacu, analist pieţe financiare.

"Piaţa reacţionează la o potenţială criză de aprovizionare. Pentru că totuşi vorbim de un furnizor care are o cotă de piaţă de 20% în România. Faptul că avem această incertitudine, de asta şi piaţa e puţin nervoasă. Şi asta se vede în preţuri", a explicat Eugenia Guşilov, expert în energie.

Autoritățile neagă motivele pentru scumpiri

Autorităţile spun însă că nu există motive pentru scumpiri.

"În momentul de faţă, nu sunt condiţii obiective care să justifice creşterea preţului la pompă. Prin urmare, ar trebui ca instituţiile abilitate să facă aceste verificări. Noi avem suficientă motorină şi benzină", a subliniat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Momentan. Pentru că în curând intră în vigoare restricţiile americane cu privire la Lukoil.

Rafinăria are nevoie de investiții masive

"Importantă este rafinăria. În acest moment, ea este închisă pentru mentenanță. Faptul că ea e închisă nu afectează fluxul, însă pe termen mediu și lung, dacă ea nu ar mai procesa, ne-ar obliga să importăm mai mult. Asta este problema", a precizat Nicuşor Dan, preşedintele României.

"E o rafinărie cu nişte active destul de învechite care necesită investiţii. Trebuie o companie mare, cu multă experienţă în domeniu, care să ştie de unde îşi poate furniza ţiţeiul şi să poată rafina un produs similar", a avertizat Mihnea Cătuţi, expert în energie.

Angajaţii de la Petrotel nu ştiu dacă vor mai avea de muncă.

"Începem să facem situaţia de lucrări, să facturăm cât mai repede, poate încasăm ceva", a povestit angajatul unei rafinării.

Guvernul nu cere amânarea sancțiunilor

Şi cele peste 300 de benzinării Lukoil sunt în aer. Statul spune că are pe masă un act normativ prin care cei care lucrează cu această companie să nu fie afectaţi de sancţiunile ruseşti.

"Nu putem acum să rezolvăm, în câteva zile, ce n-am reuşit să rezolvăm câţiva ani. Ar fi trebuit să ne mişcăm mai repede şi să anticipăm că ne apropiem de un moment în care companiile ruseşti nu vor mai putea să tranzacţioneze produse petroliere în România", a mai spus Mihnea Cătuţi, expert în energie.

Autorităţile de la noi spun că nu vor cere o amânare a sancţiunilor ruseşti.

