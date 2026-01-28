De ce nu sunt benzina și motorina ieftine în România și UE - Analiză AEI

Preţul motorinei a depăşit pragul psihologic de 8 lei/L. Deşi România este al treilea producător de ţiţei din UE, iar preţul petrolAului a scăzut cu 52% în ultimii ani, preţurile la carburanţi au crescu cu 21%, în principal din cauza majorării accizelor şi taxelor cu 79%. Această situație nu este doar românească, ci una europeană, spun specialiştii de la AEI. În UE, taxele pe transport sunt de 4 - 7 ori mai mari decât în SUA pentru aceeași distanță parcursă. Acciza pe motorină este deosebit de împovărătoare, deoarece se aplică de fiecare dată când un bun este transportat, ceea ce duce la scumpiri în lanț.

"România se află într-o situaţie care, la prima vedere, pare paradoxală. Deşi este al treilea cel mai mare producător de ţiţei din Uniunea Europeană, după Italia şi Danemarca, preţul carburantului la pompă o plasează abia în prima jumătate a clasamentului european. În 2024, producţia internă a ajuns la aproximativ trei milioane de tone de ţiţei, un volum deloc neglijabil. Totuşi, această realitate nu se reflectă direct în preţurile plătite de şoferi, iar explicaţia ţine mai puţin de cât petrol scoatem din pământ şi mai mult de modul în care funcţionează piaţa şi mai ales impunerile fiscale", subliniază analiza AEI.

Preşedintele AEI, Dumitru Chisăliţă, menţionează, în analiză, că benzina şi motorina nu sunt produse brute, ci rezultatul unui lanţ complex de rafinare, transport, stocare şi distribuţie. Astfel, preţul lor nu este stabilit în funcţie de costul local de extracţie, ci de cotaţii regionale şi internaţionale ale produselor petroliere finite.

"Chiar dacă ţiţeiul este extras în România, acesta intră într-o piaţă deschisă, unde poate fi vândut acolo unde preţul este mai avantajos. Acelaşi mecanism funcţionează şi invers: produsele finite pot fi importate la preţuri dictate de piaţa europeană sau chiar piaţa sud-est europeană. Astfel, chiar şi o ţară producătoare ajunge să plătească preţuri apropiate de media regională", subliniază Chisăliţă.

Analiza mai arată că România dispune de rafinării importante şi de o capacitate semnificativă de procesare, însă nu este complet independentă. "O parte din consum este acoperită din importuri, fie de ţiţei, fie de produse petroliere finite. În plus, rafinăriile nu pot procesa orice tip de ţiţei fără costuri suplimentare sau pierderi de randament, iar "mixul" dintre ţiţeiul local şi cel importat influenţează direct costul final pe litru. Toate aceste detalii tehnice se adună şi se regăsesc, într-un fel sau altul, în preţul de la pompă", se mai precizează în material.

Experţi: Preţul la pompă e dat de taxe

Sursa citată menţionează că preţul mare la pompă este dat de taxe. "Accizele şi TVA-ul, în România, reprezintă peste jumătate din preţul final al benzinei. Acciza este o sumă fixă pe litru, iar TVA-ul se aplică peste valoare, inclusiv peste acciză, ceea ce amplifica efectul fiscal. Majorarea accizei la 1 ianuarie 2026 şi a cotei standard de TVA la 21% a accentuat această pondere, împingând România mai sus în clasamentele de preţ, chiar dacă nu se apropie de nivelurile din ţările nordice sau vest-europene, unde taxa este şi mai ridicată.

De aici apare şi senzaţia că România este "scumpă" în comparaţie cu vecinii săi. Diferenţele de taxă, cursul valutar, costurile logistice şi structura pieţei locale pot muta o zonă cu câteva poziţii în clasament de la o lună la alta. Astfel, locul 14 nu este un verdict definitiv, ci o fotografie de moment. În realitate, România nu are cele mai mari preţuri din Europa, dar nici avantajul pe care mulţi l-ar aştepta la o ţară producătoare de ţiţei.", susţine Chisăliţă.

Prin urmare, legătura dintre producţie şi preţ se rupe din mai multe direcţii: producţia internă este insuficientă pentru consum, piaţa stabileşte preţurile, rafinarea şi logistica au costuri reale, iar taxele cântăresc decisiv, notează specialistul.

"Toate acestea fac ca preţul carburantului din România să graviteze în jurul mediei europene, demonstrând că, în economia modernă, resursa din subsol nu mai garantează automat un preţ mic la pompă. În mod normal, o scădere atât de puternică a preţului ţiţeiului (-52%) ar fi trebuit să ducă la o scădere clară a preţului produselor petroliere sau cel puţin la stagnare. Faptul că preţul final a crescut cu cca. 21% în acelaşi interval indică faptul că: creşterea accizei (77%) (şi a taxelor conexe - 2%) a anulat complet efectul ieftinirii petrolului şi a împins preţul final în sus", se mai arată în document.

Conform sursei citate, în perioada 2020-2026, preţul benzinei şi motorinei a devenit mult mai puţin dependent de preţul petrolului şi mult mai dependent de fiscalitate (taxe şi accize). "Vom face o comparaţie cu SUA şi constatăm că există o diferenţă fundamentală între taxarea pe motorină/benzină SUA şi UE, în SUA este de - 15-16% în UE - 45-65%. În SUA taxarea e preponderent "pe volum" (cenţi/galon), fiind formată din taxă federală diesel la care se adaugă taxe de stat (variază de la stat la stat). O medie folosită frecvent în analize este de 60,29 cenţi/galon. De precizat în SUA nu există TVA", precizează specialistul.

"Europa începe competiţia globală cu frâna trasă"

Acesta a subliniat că taxe anuale plătite în SUA pentru 100.000 de km parcurşi sunt de circa 5.590 euro/an. "În UE, în preţul produselor petroliere există acciză, TVA (care se aplică şi peste acciză) şi alte componente. Comisia Europeană publică săptămânal preţuri cu şi fără taxe , plus TVA/accize pe ţări. În UE acciza minimă la diesel este 0,330 euro/l, iar multe ţări sunt peste. Taxe anuale în UE ţinând seama de diferitele taxe naţionale, plătite pentru 100.000 de km parcurşi: 21.000-33.000 euro/an", se mai arată în analiză.

Astfel, comparând SUA (5.590 euro/an) cu UE (21.000-33.000 euro/an), pentru aceeaşi 100.000 km, diferenţa de taxe este de aproximativ 4-7 ori mai mare. "Această taxă nu loveşte doar consumatorul final. Ea rupe competitivitatea exporturilor europene", subliniază specialistul. Potrivit acestuia, un produs fabricat în Germania şi livrat în Italia sau Polonia, poartă circa 300 de euro taxe pe carburant, în timp ce un produs american transportat aceeaşi distanţă plăteşte de patru sau cinci ori mai puţin.

"Europa începe competiţia globală cu frâna trasă. Efectul cel mai grav se vede însă în geografie. Când transportul devine scump, doar fabricile de lângă porturi sau marile oraşe supravieţuiesc. Zonele rurale mor, oraşele mici se golesc, iar producţia se concentrează în oraşe. Exact ceea ce vedem astăzi în Estul şi Sudul Europei. Acciza pe motorină este mult mai toxică decât TVA-ul. TVA-ul taxează consumul o singură dată.

Motorina este taxată de fiecare dată când un bun se mişcă: grâul, făina şi pâinea sunt toate transportate şi taxate. Este o taxă în cascadă care se multiplică în preţuri şi sufocă economia. Statele Unite au înţeles un adevăr simplu: transport ieftin înseamnă piaţă mare şi productivitate mare. Europa a ales opusul - transport scump, piaţă fragmentată, stagnare", se mai arată în analiza AEI.

