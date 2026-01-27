Şoferii care au oprit la benzinărie în această dimineaţă au crezut că nu văd bine. Motorina standard, adică cea mai ieftină categorie, a depăşit 8 lei litrul. Este a şasea scumpire de la începutul anului şi nici nu s-a încheiat ianuarie.

Motorina Standard a trecut de pragul de 8 lei per litru la pompă, în tot mai multe judeţe din ţară. Astfel, în mai puţin de o lună am ajuns să avem printre cei mai scumpi carburanţi din Europa. O lună în care am avut parte de 7 scumpiri şi o singura ieftinire. Anul a început cu intrarea in vigoare a noului cod fiscal şi majorarea accizelor. plus 31 de bani la litrul de motorină. După care a venit 5 ianuarie, ceea ce parea un semnal bun, nu?!, o primă scădere de 4 bani.

6 scumpiri consecutive, toate de câte 4 bani

Iar de aici a început ceea ce s-a dovedit a fi un adevărat trend. Politica paşilor mărunţi! 6 scumpiri consecutive, toate de câte 4 bani. Ultima chiar în această dimineaţă ceea ce, după un calcul elementar a dus la o variaţie de 51 de bani cu plus la pret, în ultimele 27 de zile! 4 bani plus 4 bani..plus 4 bani, aţi spune că nu înseamnă mare lucru nu?! Un plin de benzină, combustibil care a avut doar 4 astfel de scumpiri consecutive, a sărit două, costă acum cu 22,5 lei mai mult! Iar la motorină, la care preţul a crescut cu 6,1 % faţă de Decembrie 2025, pentru un plin astăzi în plus 23 de lei. Dar cum o spunem de fiecare dată, pentru că vorbim de carburanţi toate aceste scumpiri se propagă în costurile din întreaga piaţă.

"La cum arată perspectivele, carburanții vor continua să se scumpească în perioada următoare și nu este exclus ca, în orizontul urmtoarelor 3-4 luni, benzina și motorina la 8 lei să devină ceva normal. Statul n-are niciun motiv să vadă de ce plătim carburanți mai scumpi decât în Austria, Spania sau Suedia. Și știți de ce? Pentru că din fiecare litru de benzină și motorină, mai mult de jumătate din bani merg la buget. Cum statul are mari probleme cu banii, va continua să 'stimuleze' scumpirea carburanților, care se traduce în creșteri de prețuri generalizate în economie, în inflație. E, de fapt, o taxă care ne afectează pe toți și din care statul face rost de bani pentru a-și acoperi deficitul", a declarat Adrian Negrescu, analist economic.

